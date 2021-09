Ingyesen előadással készül a Gardrób Művészeti Csoport A Gardrób Művészeti Csoport a Siketek Világnapja alkalmából kisgyerekeknek szóló, ingyenes, hallássérülteknek is élvezhető előadást mutat be. Az érzelmi intelligenciát fejlesztő „Lilla és Tündérbogyó” című mesedarabot jeltolmács segítségével, akadálymentesített verzióban, integrált formában a családok közös élményként tekinthetik meg a Láng Művelődési Központban, 2021.09.26-án, vasárnap 10.00-tól. Kádár Annamária mesepszichológus valamint a Lilla és Tündérbogyó-mesék nem ismeretlenek a kisgyerekek és szüleik előtt. A gyerekek érzelmi intelligenciáját fejlesztő történetekből a Gardrób Művészeti Csoport sokszor játszott, sikeres gyerekelőadásokat alkotott. Most a Siketek Világnapja (szeptember utolsó vasárnapja) alkalmából létrehozta a Lilla és Tündérbogyó című előadását hallássérülteknek akadálymentesített változatban. Az előadáson jelnyelvi tolmács segíti a siket gyerekeket abban, hogy megértsék a szöveget, a zenét pedig újdonságként lufi segítségével „hallhatják”, ami a muzsika rezgését továbbítja az apró kezekbe. Az előadást követő foglalkozáson többek között minden érdeklődő, nem-siket gyermek is megtapasztalhatja, hogyan is hallják a hallássérült gyerekek a zenét. Az előadás integrált. Hallássérült és ép hallású gyerekeket és szüleiket egyaránt várják, így a vegyes családok is közösen élhetik meg a mesék varázsát. Az előadást 3 éves kortól ajánlják. Helyszín: a XIII. kerületi Láng Művelődési Központ, a darab 2021.09.26-án, vasárnap 10 órai kezdettel látható. A belépés mindenkinek ingyenes. A Gardrób Művészeti Csoportot azzal a szándékkal hívták életre, hogy gyerekeknek szóló és őket megszólító, magas művészi színvonalú, élőzenés, interaktív előadásokat hozzanak létre. Társulatuk rendszeresen játszik hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő gyerekeknek is, a fővárosban és vidéken egyaránt. A gardróbos szellemiséget, a gyerekektől érkező nyitottság és őszinte visszajelzések formálják. Az elmúlt években több mint 20.000 gyermekhez jutottak el előadásaikkal. Folyamatosan bővülő repertoárukon magyar népmesék és más klasszikus művek szerepelnek, köztük kortárs magyar írók művei is. A Gardrób tapasztalt gyermekszínházi alkotók, színművészek, táncművészek és zeneművészek közös alkotóhelye. Művészeti vezetője Nagy Judit, fuvolaművész, tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktorandusz hallgatója. Előadásaiknak olyan helyszínek adnak rendszeresen otthont, mint a Művészetek Palotája (MÜPA), az Erzsébetligeti Színház és a Szentmihályi Kulturális Központ. Részt vettek a Tihanyi ARTPlacc és a Zalaegerszegi ZAKO Fesztiválokon – de rendszeresen fellépnek kis falvak iskoláiban, művelődési házaiban is, olyan településeken, ahonnan a gyerekek csak igen ritkán jutnak el a nagyvárosokba. A Lilla és Tündérbogyó című előadás Kádár Annamária, mesepszichológus érzelmi intelligenciát fejlesztő történetei alapján készült zenés mesejáték. Egy Lilla nevű kislányról szól, aki képzeletbeli barátja, Tündérbogyó társaságában egy csodálatos napot tölt el. Együtt mindenféle kalandban, mesés élményben van részük: többek között megbarátkoznak a Hétfejű Sárkánnyal, játszanak a Csikizős Boszival, sétálnak a Holddal, majd Kékfestővel kékre festik az eget. A csodás napot, a megelevenedő képzelet-világot élő zene és balett teszik teljessé. Előadják: Lilla - Ferencz Gabriella

Tündérbogyó – Pétery Melinda

Hárfa – Mikus Adrienn

Fuvola – Nemes-Jeles Judit

Cselló – Gurgel Fanny Bővebb információ: https://www.gardrobcsoport.hu/ [2021.09.20.]