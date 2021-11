Virtuózok 2021 - Kialakult a Virtuózok V4+ nemzetközi mezőnye Nagy szeretettel, csodálattal és lenyűgözve hallgatták a magas színvonalú előadásokat a Virtuózok V4+ zsűritagjai a Duna Televízió komolyzenei tehetségkutatójának magyarországi válogatóján. A második adásban, amellett hogy újabb fiatal zenészek mutatkoztak be, kiderült melyik négy ifjú tehetség képviselheti hazánkat a nemzetközi mezőnyben. A második hazai válogatóval folytatódott pénteken este a Duna Televízión a Virtuózok V4+. A klasszikus zenei tehetségkutató immár második éve nemzetközi színtéren ad lehetőséget a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra és szakmai fejlődésre. A műfajában egyedülálló műsor idén a visegrádi négyek mellett Horvátország részvételével jött létre. A több száz jelentkező közül az itthoni nyílt meghallgatásra mindössze ötvenen jutottak be, akik a hazai zsűri előtt mutathatták meg tehetségüket. A második válogatóban is a hazai komolyzene jövőjét jelentő fiatalok váltották egymást a színpadon, nehéz helyzet elé állítva a zsűri tagjait, akiknek ki kellett választaniuk azt a négy tehetséget, akik a nemzetközi elődöntőkön képviselik Magyarországot. A sokoldalú tálentumot, az élmény alapú művészeti teljesítményt keresve végül sikerült kiválasztani a négy továbbjutót, akikkel személyesen, meglepetésként közölte a hírt a zsűri egy-egy tagja. Magyarországot a 12 éves zongorista, Kádár Viktória, a 13 éves marimbán játszó Braun Áron, a 17 éves klarinétos Mészáros Jázon és a 18 éves gitárvirtuóz, Oláh Vilmos képviseli a nemzetközi mezőnyben. Átadták továbbá a legjobb zenetanárnak járó díjat. Az 1 millió forinttal járó elismerést Perényi Eszter Kossuth-, Liszt Ferenc- és Bartók-Pásztory-díjas, Érdemes Művész, hegedűművész vehette át. A zsűri kiválasztott további öt fiatalt, akik kiemelkedő teljesítményükért különdíjat, pénzjutalmat, illetve a Kis Virtuózok Alapítvány jóvoltából egy fellépési lehetőséget is kaptak. A különdíjasok a nemzetközi fordulók szuperzsűrijével is találkozhattak, hiszen Maestro Plácido Domingo adta át nekik az elismerést. Az első adásban a cseh és lengyel válogató, ezúttal pedig a horvát és a szlovák műsor tehetségeit ismerhették meg a nézők és kiderült az is, ezekből az országokból mely négy virtuóz jutott tovább. Ezzel pedig kialakult a Virtuózok V4+ 20 fős mezőnye. Velük folytatódik a tehetségkutató verseny. Hogy ki lesz Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Horvátország jövőbeli komolyzenei reménysége, a Virtuózok V4+ döntőjében derül ki december 17-én. A Virtuózokkal kapcsolatos minden információ megtalálható a műsor weboldalán, ahol az adás is újranézhető. [2021.11.27.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu