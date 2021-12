Elindult a Zeneút program Zeneút program és a Zeneút tehetségkutató verseny a gyerekekért és fiatalokért A Charles Music Művészeti Produkciós Közhasznú Nonprofit Kft. számos kiemelt zenei produkciót, koncertet mutatott be az eltelt évek alatt nagy sikerrel, amely mellett kiemelt fontosságú számára a valódi társadalmi felelősségvállalás.



Különös figyelmet fordítanak a tehetséges gyermekek és fiatalok felkutatására, zenei nevelésükre és tehetségük gondozására, kiemelten a hátrányos helyzetű, leszakadó térségben élő roma és nem roma tehetségekre. A Charles Music e célból fogalmazta meg, és indította útjára a - ZENEÚT - elnevezésű saját tehetségkutató programját Nyári Károly, Prima díjas zongoraművész vezetésével. Nyári Károly karrierjében fontos szerepet játszik a felnövekvő generáció zenei fejlődésének segítése és pályájukon való érvényesülésük mentorálása. A Zeneút tehetségkutató verseny megrendezése által olyan tehetséges gyermekeket és fiatalokat szeretnének felkutatni, akik zenei tanulmányokat folytatnak, és akik szeretnék megmutatni kimagasló tehetségüket a jazz és a könnyűzene területén. A kiválasztott versenyzőknek segítik a zenei tanulmányaikat, támogatják őket a továbbtanulásukban. Kurzusokat, zenei táborokat szerveznek, ahol az együtt zenélés örömét is átélhetik. Napjainkban különösen fontos szerepe van a gyermekek és fiatalok zenével való találkozásának, hiszen a zene közösség építő ereje mellett, a közösen átélt maradandó pillanatok egy életre szóló élménye az elfogadásról, toleranciáról is szól. A versenyfelhívás és a versennyel kapcsolatos minden információ valamint a jelentkezési lap elérhető: https://charlesmusic.hu/zeneut/ "A zene az emberi lélek olyan területeit is feltárja, ahova más nem világít be". Kodály Zoltán A Zeneút program és a Zeneút tehetségkutató verseny az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. [2021.12.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje patiala m legitimate szolgáltatás [2021.11.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu