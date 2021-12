A szervezők megerősítették - elmarad a Best of Gastroblues Az esemény váratlan betegségek miatt marad el. "Sajnálattal közöljük, hogy a december 10-re, az Analóg Music Hallba meghirdetett Best of Gastroblues lemezbemutató koncertek (Mini Supersession, Krissy Matthews Blues Band és a Chris Farlowe-val felálló Hamburg Blues Band) két külföldi vendégzenész váratlan betegsége miatt elmaradnak." - áll a közlésben [2021.12.06.] Megosztom: