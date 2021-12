A Kongresszusi Központban adja karácsonyi koncertjét a Fesztiválzenekar A Budapesti Fesztiválzenekar a Budapest Kongresszusi Központban adja karácsonyi Titokkoncertjét december 26-án, a helyszínt a koncertre arénaszerűen átrendezik. Egy lemezfelvétel alkalmával fedezték fel a Budapest Kongresszusi Központ csodálatos hangzását, amikor nem a színpadra, hanem a terem közepébe ültették a zenekart - mondta el Fischer Iván, a BFZ zeneigazgatója keddi online sajtótájékoztatóján. Az akusztika a zenekart körülvevő, arénaszerű elrendezésnek köszönhető, amely egyúttal meghittebb hangulatot is eredményez, hiszen a zenészek nemcsak az első sorokhoz, hanem mindenkihez közelebb lesznek. Az új nézőtér a zenekar karácsonyi koncertjén mutatkozik be.



A december 26-i Titokkoncert új nézőterén csaknem 300 néző a színpadról, további 250 a zenekar melletti székekről, 1100-an pedig a Kongresszusi Központ széksoraiból élvezhetik a koncertet, mintegy 50 zenerajongó a muzsikusok között elhelyezett babzsákokról hallhatja az új elrendezésnek köszönhető akusztikát.



A Fesztiválzenekar több alkalommal adott már Titokkoncertet, amelynek műsorát minden alkalommal csak a hangversenyen, az adott darab előtt jelenti be Fischer Iván.



A BFZ turnéin a zenekar rendre tapasztalja egy-egy terem akusztikai különbségeit, és hogy mennyit számítanak a tökéletes hangzásban az építészeti adottságok mellett a berendezés és egyéb eszközök, mint például a hangvetők vagy a fal- és padlóburkolatok. A körbeültetés külföldön számos helyen kiválóan működik, például a Philharmonie Berlin, a hamburgi Elbphilharmonie vagy a Los Angeles-i Walt Disney Hall is többek között arénaszerű elrendezésének köszönheti kiváló hangzását. A Budapest Kongresszusi Központ tervezője, Finta József munkatársaival koncepciót készített a csaknem 40 éves épület arénaszerű átépítésére. Az átalakítással nemcsak Buda, hanem Magyarország is egy világszínvonalú koncertteremmel gazdagodhatna - olvasható a közleményben. [2021.12.14.]