Ghost-koncert lesz jövő tavasszal Budapesten Imperatour című európai koncertsorozata keretében Magyarországon is fellép jövő tavasszal a Ghost. A népszerű svéd rockzenekar 2022. május 18-án játszik a Papp László Budapest Sportarénában. A Grammy-díjas Ghost huszonhárom aréna-koncertet ad a kontinens tizennégy országában jövő áprilisban és májusban. Minden városban, így Budapesten is a brit Uncle Acid & The Dead Beats és a norvég Twin Temple lesz az előzenekar - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel. Azt a közelmúltban már bejelentették, hogy a Ghost ezt megelőzően, 2022 januárjában és februárjában a dán Volbeattel közös amerikai turnéra indul.



A tizenöt évvel ezelőtt Linköpingben alakult Ghost jellegzetes, extrém színpadi produkcióiról híres, a frontember Tobias Forge és hét társa maszkban és különleges jelmezekben adnak koncerteket, a dalok témái között gyakran szerepel a démon, a sátán.



A zenekar eddig négy stúdiólemezt - Opus Eponymous (2010), Infestissumam (2013), Meliora (2015), Prequelle (2018) - jelentetett meg. 2016-ban Cirice című számuk a legjobb metál előadás kategóriában kapott Grammy-díjat.



A Ghost nemrégiben jelentkezett új dalával Hunter's Moon címmel, amely a Halloween Kills című filmben szerepel.



A jövő tavaszi európai aréna-turné az Egyesült Királyságban, Manchesterben indul április 9-én, további brit állomások mellett fellépnek Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Csehországban, Finnországban, Norvégiában, Svédországban, Belgiumban, Olaszországban, Spanyolországban, Ausztriában, Svájcban, végül május 18-án Magyarországon. MTI [2021.12.15.]