Pénteken kezdődik az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál A Metrum Ensemble koncertjével kezdődik pénteken az Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál a budapesti Zeneakadémián. A szervezők hétfői közleménye szerint a "Mi és Ők" mottó köré szerveződő januári fesztivál programjai az európai országok és a magyar művészeti élet kapcsolataira fókuszál. A fesztivál az újzene sokszínű és innovatív világába enged betekintést, célja új módszerekkel bemutatni, ezáltal szélesebb közönség számára is könnyebben elérhetővé tenni az újzenét.

A fesztiválon fellép többek között Lluisa Espigolé spanyol zongoraművész, Jean-Philippe Gross zeneszerző Franciaországból, Nagy Andrea klarinétművész Németországból, Frantisek Vyrostko nagybőgős, Peter Katina harmonikaművész, valamint a magyar kortárs zenei élet szereplői, a Modern Art Orchestra, az UMZE Ensemble és a Kamon Kardamon is.



A fesztivál programjainak számos további budapesti helyszín - a Budapest Music Center, a Budapesti Francia Intézet, a FUGA - Budapesti Építészeti Központ, a Három Holló, az OMA (Ordinary Music Archives) és a Trafó Kortárs Művészetek Háza - ad otthont.

Az Átlátszó Hangot január 23-án a Zeneakadémia hangszeres szólistáinak koncertje zárja a FUGA-ban.



Mint írják, az idei évben Horváth Balázs mellett Dargay Marcell a programok általános kurátora. A BMC könyvtárában kialakított olvasósarokban ezúttal is megismerhetőek lesznek az elhangzó művek partitúrái a fesztivál ideje alatt.



A programban hangversenyek, kiállítás és filmklub is szerepel, 2023-ban pedig - a szervezők ígérete szerint - megújult formában jelentkezik majd a fesztivál. [2022.01.04.]