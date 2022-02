Szép Nyári Nap - Neoton Musical Simonpusztán! Február 12-én 18.00-kor a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központ várja a családokat, a „Szép Nyári Nap” című előadásra. Az Érd mellett található helyszínen egész évben kikapcsolódhatunk, a gyerekek és felnőttek is megtalálják a kedvükre való szórakozási lehetőséget. A színes programok óriási sikernek örvendenek a téli szezonban is, nagy fűtött rendezvénysátorral készültek a szervezők a vendégeknek. Valentin-nap közeledtével lepje meg kedvesét ezzel a kiváló, romantikus programmal! A „Szép Nyári Nap” - Neoton Musicalt tekinthetik meg az érdeklődők a Szőcs Géza Nemzeti Lovaskultúra Központban, a Magyarock Dalszínház és a Magyar Történelmi Színház bemutatásában.



Helyszín: 2030 Érd-Simonpuszta, Fűtött Rendezvénysátor

Időpont: 2022.02.12. 18:00 Szerzők: Böhm György - Korcsmáros György

Dalok szerzői: Jakab György, Pásztor László, Hatvani Emese ”...Foltos farmerek az út mentén...” Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, Pago Pago, Ha szombat este táncol, Tini-dal, Holnap hajnalig, Vándorének. Ugye mindenkinek ismerősek ezek a slágerek? A hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek sikerzenekara, a Neoton dalai nagyszerű alapul szolgálnak a Szép Nyári Nap - a Neoton musicalhez. Igazi bulira készülnek a fiatalok, akik a hetvenes évek egy forró júliusi napján “önkéntesen” utaznak a jugoszláv határnál lévő Bácsszentmáriára, építőtáborba. Persze, korán kelnek, a reggeli torna után dolgoznak a paradicsomüzemben, de leginkább szórakozni akarnak, táncolni-énekelni, egymást ugratni, és megtalálni a szerelmet. A tábor vezetője, Tóth Antal és helyettese, Panni néni, az orosztanárnő, éberen figyeli a diákok minden lépését. Közben ő maga is nehéz helyzetbe kerül, mert lánya beleszeret a frissen érettségizett Varga Péterbe, aki renitens fiatalnak tűnik. Az építőtábor többi lakója drukkol a párnak, hisz' mindenki egy emlékezetes nyarat szeretne. A Szép Nyári Nap, harminc évvel a rendszerváltás után, közelmúltunkban nosztalgiázik, s mindemellett egy igazi forró retrobuli! Varga Péter, most érettségizett, apja disszidált - Török Tamás / Mészáros Tamás

Kovács Juli, negyedikes, eminens tanuló - Kuczmann Ágnes / Tar Gabriella

Földi Sándor, Sanya, osztályismétlő, sportoló - Budai Márton Zoltán

Kiss Viktória, Ria, Sanya szerelme a “bombázó” - Enyingi Zsófia

Balogh István, Öcsi, szemüveges, vézna srác - Papp Csaba

Papp Margit, Margó, Molett lány Juli barátnője - Fejes Szandra / Tóth Dorottya

Szabó Anna, Panni néni, Juli anyja, orosztanárnő - Bodnár Vivien / Ruttkay Laura

Tóth Antal, az építőtábor parancsnoka - Faragó András / Gerdesits Ferenc

Nagy Rózsika, szakácsnő az építőtáborban - Sipos Judit

Kovács Jenő, Panni néni elvált férje, külügyi dolgozó - Kósa Zsolt / Krnčan Milán

A pesti művésznő - Schupp Gabriella / Eszlári Judit

Közreműködnek - Csengeri Zsanna, Csizmadia Edina, Ondrik János, Csiky Csongor Ábel, Magyarock Musical Band A Szép Nyári Nap című előadás a Pentaton Koncert- és Művészügynökséggel kötött megállapodás alapján kerül bemutatásra.

Vezényel: Medveczky Szabolcs | Jelmez - Másikné Vizeli Anita Koreográfus, rendező - Bakó Gábor, Vizeli Csaba

A műsor a Magyar Történelmi Színház és a Magyarock Dalszínház koprodukciója.

Támogató jegy ára 1500 Ft, valamint 14 éves korig a belépés ingyenes! Jegyek kaphatók a helyszínen és a jegy.hu-n: https://zene.jegy.hu/program/szep-nyari-nap-neoton-musical-131182 A műsorváltozás jogát fenntartják! Maszk használata kötelező! A Covid-19 vírus miatti védőintézkedéseket a hatályban lévő rendeleteknek megfelelően alkalmazzák! [2022.02.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu