Elgondolkodtató dalok - megérkezett a Muse, Kaszás Péter második szólóalbuma A nemzetközileg is elismert, előadó-dalszerző és dobos, Kaszás Péter, akit a Djabe és jelenleg a Margaret Island tagjaként is ismerhetünk, második korongjával készül felrázni a közönséget. 2021. december 10-én megjelent a 'MUSE' a Magneoton gondozásában. Előző, debütáló szólólemezéhez, az 'Infinity Project'-hez hasonlóan - amely 2017-ben Fonogram-díjat nyert Jazz kategóriában – ez az album is sokféle dalt tartogat, a megszokott különleges hangzás most egy modernebb köntösbe öltözik, amelynek műfaját Kaszás leginkább „adult-pop"-ként jellemez, hiszen „a popzenéhez képest jazz-es, jazz-hez képest meg pop-os". A megszokott különleges hangzás most egy modernebb köntösbe öltözik. „Ez nem "bulizós" zene, oda kell figyelni rá, a szövegek is mélyebbek, elgondolkodtatóak. Dalaim leginkább vagy szerelmes, érzelmes témájúak vagy befelé forduló, már-már spirituálisak. De a líraiabb zeneszámok sem sekélyesek, szerencsére olyan fantasztikus szövegírókkal dolgozom, mint Szőke Szandra vagy a Kiscsillag és a Kispál és a Borz dobosa, Mihalik Ábel, valamint a hazai dalszövegírók egyik kiemelkedő szereplője, Lombos Márton. Vannak bonyolult és egyszerű felvételek is, dallamok, ívek, érzelmek – mondta Péter. Péter eredetileg egy 5 dalos kislemezt akart megjelentetni, de aztán a koronavírus miatti karanténban és bezártságban született még négy szerzemény, és úgy döntött, hogy ezek is rákerülnek az albumra. Azt is elárulta, hogy az előző, Infinity Project-hez képest ez más lett, a romantikus balladák háttérbe szorultak, modernebb, letisztultabb lett a hangzás, de az is biztos, hogy ettől még „nem lett ég és Föld a két lemez". A dalokon érezni lehet azt a hosszú utat, amit fiatal kora ellenére Kaszás Péter megtett kívül és belül is. Amellett, hogy számos produkcióban vett részt session zenészként, szinte „közkézen forgott" a hazai legnevesebb zenekarokban, alig húsz évesen Török Ádámmal, majd Gerendás Péterrel zenélt, ezek után a bostoni Berklee College of Music ösztöndíjasaként tökéletesítette hangszertudását. 2009-től Al Di Meola zenekarában játszott, ami az egyik legnagyobb elismerés, hiszen a világhírű gitárosnak egyedi elképzelései vannak: „Al nem szereti a kiszámítható dolgokat, de látta, hogy nagy részben meg tudom oldani, amiket kitalál" – mesélte Péter. Péter nem csak Al Di Meolával játszott, de másik zenekarában, a Djabe-ban a Genesis-ből ismert Steve Hackett-el és a Mezzoforte dobosával, Gulli Briemmel is, bejárt a világot, így nagyon sok mindent tanult meg szakmailag és saját magáról is: Nyilván nagy élmény ilyen zenészekkel játszani, persze ilyenkor azért az ember hajlamos túlságosan is arra törekedni, hogy megfeleljen, és az többnyire nem jó. Ebbe én is beleestem természetesen, de merni kell magadat adni. Csak ezután jön minden más; azonnal megvalósítani, amit kérnek, úgy, ahogy kérik. Bátornak és nyitottnak kell lenni, akkor működni fog minden - mondta. A MUSE készítésekor az 'Infinity Project'-hez hasonlóan most is Bubenyák Zoltánnal közösen véglegesítették a zenéket, a világszínvonalú keverés és mastering pedig ismét Hidasi Barna munkáját dicséri (HLStudio). A kiadvány címadójában Lukács Peta gitározik, emellett újra hallható Barabás Tamás, Kolta Gergő, Dajka Krisztián, illetve Zana Zoltán. [2022.03.08.]