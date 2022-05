The Trousers bulira indultunk, The Juice-ra őrjöngtünk, avagy izzott a funkrock! Hihetetlen esténk kerekedett szombaton a Gödör Klubban! Emlékezetes marad, ki is fejtem, miért. Úgy készültünk, hogy megnézzük a The Trousers zenekart. Haverokkal, sörökkel, ahogy kell, éppen ez tűnt a legjobb lehetőségnek a pesti éjszakában. Neten már hallgattuk őket, beleállós, jóféle rock, röfögő basszussal, óriási fazonok, baj nem lehet.



Na ehhez képest leértünk a Gödörbe és éppen kezdett egy teljesen ismeretlen csapat, de egy életre megjegyeztem a nevüket: THE JUICE! A szitu a következő volt: klasszikus bárpultnak dőlős póz, sztorizgatás. A terv szerint bele akartunk nézni, aztán ha jó, maradunk, ha nem jó, kimegyünk dumálni.



Az első pillanattól libabőr! Totálisan berántott a teremben mindenkit, sikítottunk és ugráltunk végig, és nem csak mi, mindenki! A srácok jazzrockba mártják a funkyt, illetve azt olvastam tőlük, hogy azt csinálják, amit Lenny Krawitz és James Brown csinálna egy lakatlan szigeten.



Találó!

Feltűnően sokan jöttek rájuk amúgy!



A legdöbbenetesebb infó most jön: ez volt a zenekaruk első koncertje!!!! Azt hittem, hogy csak poénkodnak, de nem. Az a titok, hogy húsz éve zenélnek a hangszerükön, mint utóbb megtudtam.



Először persze nem is értettük, hogy miért van akkor nagyszínpados hangzás és nagyszínpados hangulatú közönség, ezért kicsit utánuknéztem. A srácok letettek már ezt-azt az asztalra korábban, külön-külön. Találtam arra utaló nyomokat, hogy az egyikük a Király Viktor és a Pápai Joci mögött zenélt, mert történetesen profi session zenész. A másik a Póka Egon féle kőbányai zeneiskolában tanulta ki a szakmát, a harmadikról kiderült számomra, hogy az MR2 PETŐFI rádióból ismerem a korábbi zenekarát. Szóval nem ma kezdték, a jó energia, a lazaság és a rutin pedig lejön a színpadról.



Jóféle eresztés a THE JUICE! Miután nullkilóméteres a zenekar, nem található felvétel róluk, de ahogy lesz ilyen, ígérjük, kitesszük! Facebook oldaluk viszont van!



Emlékezzünk meg a Jackmans zenekarról, akik a The Juice után jöttek: korrekt rock. A The Trousersről pedig egy másik alkalommal írok, mert bár tényleg nagyon jók, de ezen az estén az első zenekar ellopta a show-t! A helyszínen egyöntetűen azt állította mindenki, hogy itt a The Juice volt a főzenekar, csak véletlenül korán mentek fel a színpadra. Jellemző jelenség volt, hogy egyenként jöttek elő a backstage-ből a The Juice tagok és komoly rajongótáboruk négyszer őrjöngő sikításban tört ki, amikor meglátták őket. Leírom, hogy kik ők, megérdemlik:



THE JUICE:

Günthner Attila - basszusgitár

Riskó Tibor - gitár

Sólyom Attila - dob

Török Viktor - ének, gitár



A Gödör Klubnak pedig ez a sokadik bázisa már, de még mindig központi helyen van, jó a sör, hangulatos a hely és jó a zene! [2022.05.16.] Megosztom: Szólj hozzá!