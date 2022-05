100 éves a Székely Himnusz - lenyűgöző film készült az évfordulóra A határon innen számos olyan ismert (pl.: Keresztes Ildikó, Nagy Feró) és ismeretlen székely származású ember él, akik szívükön viselik a 100 esztendővel ezelőtt felcsendült Székely Himnusz sorsát. Így volt ezzel Cseh István székely származású Príma díjas zeneszerző is. Korábban már számos előadó (pl.: Kalapács József, Keresztes Ildikó, Varga Miklós), különböző stílusban eléneklte a Himnuszt. Elmúlt napokban politikai viták tárgya volt, komoly diplomáciai botrányt okozott, mikor a szlovéniai divízió I-es világbajnokságon a magyar válogatott és a román válogatott székely játékosai együtt énekelték el a mérkőzés után a magyar és a székely himnuszt. Ennek ellenére az alkotók dolgoznak azon, hogy a Székely Himnusznak ezen verzióját eljuttassák különböző közintézményekbe, hogy egy méltó átirat csendülhessen fel az ünnepeken. Érdekesség, történet a Székely Himnuszról és az újonnan születő alkotásról. 1922. május 22-én, vagyis 100 esztendővel ezelőtt csendült fel először Csanády György (szöveg) és Mihalik Kálmán (zene) közös szerzeménye a Székely Himnusz. A kerek évfordulóra a Magyar Mozgókép Szemle-díjas Takó Sándor és a történelmi dokumentumfilmek alkotójaként ismert Bárány Krisztián rendezésében lenyűgöző film készült. Az elkészült filmben olyan ikonikus székelyföldi szimbólumok jelennek meg, mint a Csíksomlyói búcsú, a Gyilkos-tó, Hunyadi János gyulafehérvári sírja, vagy a székelyderzsi Szent László legenda-freskók. A Himnusz első felcsendülése óta része a magyar kultúrának, a székely-magyar identitás alapműve, nemzeti szimbólum. Évekkel ezelőtt (2019) született a megállapodás további alkotótársakkal Cseh Istvánnal és Bárány Krisztiánnal, hogy az évfordulóra a Himnusz jelentőségéhez méltó filmet és zenei átiratot készítenek, megdobogtatva magyarok millióinak szívét határon innen és határon túl, mely nemzeti ügy. Elkészült az új monumentális hangszerelésű Himnuszátdolgozás Cseh István Prima díjas székelyföldi zeneszerző alkotásában, Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikusok előadásában. Művészetek Palotájában (Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben) készült a hangfelvétel Kocsár Balázs vezényletével. Ennek további különlegessége, hogy a világ első himnusza, melyet SPATIAL AUDIO-ra gyártottak. DOLBY ATMOS keverést is kapott, így a különböző streaming platformokon IMMERSIVE AUDIO formában is elérhető. (Térhatású zene).



