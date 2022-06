Jön a III. Ipolyfeszt, június 10-12. között a Dunakanyarban! Az IpolyFeszt a Dunakanyar és az Ipolymente legnagyobb ingyenes összművészeti fesztiválja. A Börzsöny és vidéke, az Ipoly-völgye természeti kincseinek, a 10 település – Szob, Ipolydamásd, Kemence, Márianosztra, Vámosmikola, Perőcsény, Kóspallag, Letkés Nagybörzsöny ,Ipolyvisk, - kulturális értékeinek, az épített örökség, az itt élő mesteremberek alkotásainak bemutatása mellett a fesztivál egyik legfontosabb célja, hogy a nagyközönség figyelmét ráirányítsa e csodálatos régió fel nem fedezett gazdagságára, a táj szépségére, az Ipoly két oldalán élők összetartozására. A június 10-12. között harmadik alkalommal megrendezésre kerülő IpolyFeszt száznál is több ingyenes programmal várja a rendezvényre érkezőket. Legendás előadók műsora, családi programok, templomi hangversenyek, igényes gyermekműsorok, képzőművészeti kiállítások vízi és természetjáró túrák garantálják a rendezvény színvonalát. Fellép többek között a Kossuth-díjas Nagy Feró és a Beatrice, a nemrég vadiúj dallal jelentkező Ocho Macho, a töretlen sikerű Csík zenekar és a tavaly a legendás, londoni Abbey Road stúdióban dolgozó Dirty Slippers is. A programokat gasztronómiai és kézműves termékek változatos és bőséges kínálata teszi teljessé. A rendezvény egy összművészeti fesztivál műfaji sokszínűséggel, ahol minden korosztály tartalmas kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget talál. A szervezők külön figyelmet fordítottak arra, hogy minden településen naponta egyházi komolyzenei koncert is legyen, így ötvöződjön a szakrális kultúra a világi kultúrával. [2022.06.08.] Megosztom: