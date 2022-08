Ilyen még nem volt a Kobuci kertben - jönnek SImon Mártonék

Simon Márton & iamyank & Boros Levente live music slam szeptember 6. kedd, 20:00 Kobuci kert

Mit csinál egy költő, ha fellép a könnyűzene egyik legizgalmasabb helyszínén? Elrakja a verseit. És mit csinál egy slammer? Előveszi legjobb szövegeit, hívja két barátját, hogy valami olyat csináljanak, amit eddig még nem. Ami pedig lesz, mert nem maradhat mégsem otthon: RAP, beszélgetés a magasföldszinti konyhában a rókák házas életéről, miközben polaroidokat nézegetünk. Különleges fúzió várható az esten. Felolvasásnak nem hívhatjuk, hiszen a szövegeket élőzene kíséri, és koncert sem lehet, hiszen versek és slamek hangzanak el közben. Akkor mi? Gyertek el, és döntsétek el Ti!

Simon Márton költő, műfordító, slammer, négy verseskötete jelent meg (Dalok a magasföldszintről, Polaroidok, Rókák esküvője, Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni).

iamyank zeneszerző, producer munkáinak jellegzetessége elsősorban semmibe révedő, pozitív melankóliába süppedő hangulat és a néhol barátságos, néhol hűvös zenei szövetek összessége. Az utóbbi években a klasszikus zenei hagyományok és konceptuális ambient felfogás közös nevezőit kutatja. Simon Mártonnal közös fellépéseik során bátrabb, határozottabb mozzanatokkal igyekszik önmaga és a kiszámíthatóság kontrasztjaként funkcionálni.

Boros Levente számos magyar könnyűzenei produkció (The Qualitons, Amoeba, Speiz, Áron András and the black circle orchestra, stb.) oszlopos tagja, nem mellesleg iamyank különböző projektjeiben is közreműködik. Simon Mártonnal való közös előadásaik alkalmával a dobok mellett furulyán, szintetizátoron és sampleren igyekszik aláfesteni/dúsítani a szövegek hangulatiságát

Fotó: Bokor Krisztián

A fotó az Élesztő Kertben készült.

[2022.08.21.]