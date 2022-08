Augusztus végén tartják az idei sitkei rockfesztivált Az Ossián, Rudán Joe, Rúzsa Magdi, a Lord, a Pokolgép, a Moby Dick, az I'm Dorothy, a Koral Tribute Band és a Kárpátia együttes is fellép augusztus 26-án és 27-én a Sitkei Rockfesztiválon - közölte az MTI érdeklőésére Morgós István, Sitke község polgármestere. Elmondta, hogy az idén is legalább hatezer érdeklődőt várnak a Hercseg-hegy oldalába, a sitkei kápolna szomszédságába, amelynek megmentéséért az első koncertet Balázs Fecónak, a Korál egykori frontemberének kezdeményezésére megszervezték. Morgós István szólt arról is, hogy pénteken este fél hatkor a kápolnánál felavatják a 2020 novemberében elhunyt Kossuth- és Liszt Ferenc díjas zenész emléktábláját és domborművét, amely Gaál Tamás sárvári származású szobrászművész alkotása.



Természetesen a koncert bevételét idén is a kápolna karbantartására és jótékony célokra fordítják majd - fűzte hozzá a polgármester. MTI [2022.08.22.]