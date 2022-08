Tíz tánccsoport mutatkozik be az Interetno népművészeti fesztiválon Szabadkán Tíz tánccsoport és több mint háromszáz táncos lép fel öt nap alatt a héten zajló Interetno fesztiválon Szabadkán. A nulladik nappal már kedden megkezdődött fesztiválon, amelynek megnyitóját azonban szerdán tartják, a szerbiai táncegyüttesek

mellett Magyarországról, Montenegróból, Szlovéniából és Szlovákiából érkező csoportok lépnek fel. Korábban a világ legtávolabbi tájairól is érkeztek csoportok, ám mivel a koronavírus-járvány még nem ért teljesen véget, távolabbról egyelőre nem jöttek vendégek. A népművészeti fesztivál az idén is színes programokkal készül, táncházak, gyermekfoglalkozások, bábelőadások, hagyományőrző kiállítások, kirakodóvásár, valamint széles étel- és italkínálat várja a látogatókat.



A rendezvényen fellép a Róna Táncegyüttes, a Kecskemét Táncegyüttes, a Szabadkai Fúvószenekar, a Pendergő zenekar és a Red Corner együttes is.



A szabadkai városháza előtti téren kialakított fesztiválfaluban, az Etnopolisban a szokásos kísérőrendezvények várják az érdeklődőket, lesz kézműves kirakodóvásár, gasztronómiai és borászati bemutató és játszóház. A rendezvény minden nap táncházzal zárul.



A Vajdaság egyik legnagyobb kulturális eseményére évente több ezren látogatnak el Szerbiából és külföldről. Minden táncbemutató és koncert ingyenesen látogatható. MTI [2022.08.25.]