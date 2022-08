Leslie Mandoki: "Szeretnénk elnézést kérni..." 2022. augusztus 19-én, 19:00 órától a Szentháromság téren nem kellett lézer, semmiféle extra látványosság ahhoz, hogy lehengerlő látványt nyújtson a Mandoki Soulmates, hiszen a helyszín maga volt a tökély Szent István lovasszobrával a háttérben. Mély tisztelettel álltunk az előtt, hogy anyanyelvünkön szólt Leslie a közönséghez és mutatta be az őt körülvevő világsztárokat, név szerint: Al Di Meola, Richard Bona (akit elneveztek Gulyás királynak a pár napos magyarországi ittlétük alatt), Till Brönner, Nick van Eede, Tony Carey, Mike Stern, Randy Brecker, Max Merseny. A zenekar tagjai öltözékükben is megtartották egyéni stílusukat -gondolván itt az indiai, hawaii viseletre, mégis javarészt inget hordtak, így egységesen léptek fel, nemcsak a zenében. Leslie nyitottsága, összetartó ereje már az első percektől kezdve megmutatkozott. Közvetlenül szólt a közönséghez és invitálta őket előre bulizni. A Soulmates tagokkal is sokszor összemosolygott, tisztelettel beszélt velük, mesélt róluk, idézte fel a régmúltat, amit audiovizuális eszközön mutatott be. A 30 éves jubileumi koncert programot 4,5 órásra tervezték, azonban az augusztus 20-ához kapcsolódó programok biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs úgy döntött, hogy a főváros felé közelítő vihar miatt este nyolckor lezárják a rendezvénysorozat szabadtéri programjait. Így Mandokinak is meg kellett szakítani a koncertet. Leslie nem ismerte a korábbi 2006. 08.20-án levő vihar által okozott szomorú eseményeket és a koncert hevében elsőre nehezen fogadta el a döntést, hisz még az eső sem kezdett el esni. Közönség véleménye nagyon érdekelte. Demokratikus szavazást indított megkérdezvén őket, hogy fáznak-e és szeretnék-e, ha folytatódna az előadás. A válasz igen egyöntetű volt. Mandoki folytatta is tovább a mesélést, amikor az „igazi főnöke” jelent meg a színpadon, a fia, akire mindig hallgat és pár szót súgott csak a fülébe. Hatására Leslie kénytelen volt bejelenteni, hiába zenélnének nagyon nagy szeretettel tovább, de muszáj elköszönjenek. Szívszorító volt látni, a szomorúságot, a csalódottságot a művészek és a közönség arcán. Jóformán el sem búcsúzhattak, mert felszólították a közönséget a helyszín gyors elhagyására. Facebookon azonban Leslie pótolta a végszót: „...Ezúton is szeretnénk elnézést kérni a teljes Soulmates zenekar nevében mindenkitől, aki jelen volt és rengeteget utazott ezért a koncertért, valamint az élő streaminget követőktől is. Köszönjük Budapest ezért a rövid, de élménydús koncertért és a sok-sok szeretetért! Reméljük, hogy hamarosan újra találkozhatunk!” Korábban Németországban készítettünk interjút Leslie-vel, melyben azt nyilatkozta, hogy „A siker az nem más, mint a közönség szeretete, és ezért őszintén és tisztelettel, alázattal kell szolgálni a közönséget.” Ebben a helyzetben is bemutatta, hogy elsődleges volt a közönség biztonsága, amit az augusztus 20-ai Facebook bejegyzésében meg is erősített. Egyúttal elárulta, hogy a frusztrációjukat új dalokba alakítják, Al Di Meolával már el is kezdtek ezen dolgozni itt, Leslie szülővárosában. Fotóriporter: Csengery-Lengyel Tímea, 2022.08.21. [2022.08.25.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Tanulj dobolni a Solaris dobosától szolgáltatás » oktatás [2022.08.15.]

