Jambalaya - New Orleans funk lesz Budakalászon A koncertre augusztus 26-án kerül sor. Jambalaya - New Orleans funk Budakalászon

2022. augusztus 26., 20:00, Kós Károly Művelődési Ház



A Jambalaya hazánk első számú New Orleans-i zenét játszó zenekara. 2005-ös alakulásuk óta hat önálló lemezt jelentettek meg, hazai- és külföldi turnéik során bejárták Európát, munkájukat pedig Gundel Művészeti Díjjal jutalmazták.



A zenekar egy híres és változatosan elkészíthető New Orleans-i ételről kapta a nevét, mely jól szimbolizálja azt a sokszínűséget, ami a mai napig megújuló New Orleans-i muzsikára jellemző. XXI. századi modern felfogású zenéjük képviseletében több száz koncertet adtak a kezdetek óta, idén pedig ismét úton vannak, 2022-ben legújabb, ‘Whatever Happens’ című albumukat mutatják be Európa- és országszerte.



A nyárzárónak is beillő, szabadtéri koncert a Budakalászi Művelődési Ház Hangfonó könnyűzenei programsorozatának része, és jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik nem bánják, ha a lábuk a zene izzó, lüktető ritmusára önálló életre kel. További infó: https://koskarolymh.hu/ esemeny/jambalaya-new-orleans- funk/ Jegyvásárlás: https://tixa.hu/ jambalaya_koskarolymh [2022.08.25.]