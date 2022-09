Ligeti György centenáriumi koncertsorozat kezdődik Bukarestben

Romániai településeket magában foglaló, tizennégy állomásos Ligeti György centenáriumi koncetsorozat kezdődik Bukarestben a magyar zeneszerző születésének századik évfordulója alkalmából - közölte hétfőn a Liszt Intézet bukaresti központja.

A román Klavier Art Egyesület által kezdeményezett, a Liszt Intézettel prartnerségében és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megszervezett koncertsorozat bemutatja az erdélyi származású magyar zeneszerző életét és művészetét. Fellép Corina Raducanu és Eugen Dumitrescu zongoraművész, a Liszt Intézet által szervezett Magyar Zene Fesztivál egykori két nyertese.

Előadásukban elhangzik Ligeti György összes négykezes zongoraműve. Ebből az alkalomból romániai bemutatóként adják elő Ligeti Szimfonikus költemény 100 metronómra című művét is, amelynek megszólaltatása kapcsán a művészek a közönséget is bevonják. Felkérik ugyanis a koncertre érkezőket, hogy hozzák magukkal metronómjukat vagy a happening jellegű előadáson kapcsolják be okostelefonjukon a Google metronome-ot. Az elhangzó zeneműveket, Ligeti életét és munkásságát Szűcs-Blanaru Amália muzikológus és matematikus ismerteti, aki a Ligeti György. Bepillantás a zongora hanguniverzumába vagy matematikájába című kötet szerzője. Az előadás vizuális elemeit Maria Paun képzőművész készítette.



A koncertsorozat Bukarestben kezdődik csütörtökön a Liszt Intézet koncerttermében. További állomások: Barót, Sepsiszentgyörgy, Kovászna, Balánbánya, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Maroshévíz, Gyergyóvárhegy, Borszék, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Szászrégen. A sorozat a zeneszerző szülővárosában, Dicsőszentmártonban zárul szeptember 24-án.

MTI

[2022.09.05.]