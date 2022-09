Különleges formációk az Érdi Jazz Fesztiválon Harcsa Veronika, Szakcsi Lakatos Béla, a Budapest Jazz Orchestra, Oláh Kálmán és mások is különleges formációkban lépnek fel az AVL-Érdi Jazz Fesztiválon szeptember 8. és 11. között - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel. Az első este, 19 órától az AVL székházában a Kossuth- és József Attila-díjas író, Závada Pál társaságában Harcsa Veronika lép színpadra, és az irodalmi művek új értelmezést kapnak az énekhang által. A fesztivál szeptember 9-tól átköltözik a Magyar Földrajzi Múzeum kertjébe, a világutazók szobrai közé. Itt debütál pénteken 17 óra 30 perckor Lantos Zoltán és Barabás Lőrinc duója. Az év elektronikus jazz-zenei médiaművészének választott két muzsikus hegedűn és trombitán társalog egymással, a közös pont a zenén kívül az elektronikai eszközök használata lesz. 19 órakor Oláh Kálmán új formációja mutatja be tavasszal megjelent lemezét. Az estén a lengyel Piotr Wojtasikot Pecze Balázs helyettesíti trombitán.



Szombaton ugyancsak 17 óra 30-tól Pocsai Kriszta új kvintettje Gyémánt Bálinttal és Fekete-Kovács Kornéllal lép színpadra. A zenekarból Fekete-Kovács Kornél és Orbán György a következő formációban is marad. Az átállás után a Kossuth-díjas zongorista, Szakcsi Lakatos Béla, valamint a Liszt-díjas dobos, Kőszegi Imre új Rákfogóként emlegetett kvartettje játszik. A gitáros ezen az estén Juhász Gábor lesz.



A zárónap, vasárnap a kiemelkedően tehetséges egyetemisták koncertjével indul 17 óra 30-kor, a zongorista Egri János Jr. egy erre a napra összeállított zenekarral lép színpadra. Ezután a Budapest Jazz Orchestra kétrészes műsora következik. Előbb a László Attila gitárossal közös lemezt mutatják be, majd Urbán Orsi Gershwin-estjével ér véget a dzsesszfesztivál.



Eső esetén valamennyi koncertet a művelődési házban rendezik. MTI [2022.09.05.]

