Tűz és jég - új dal született Földünkért Generációjának hangjaként, életbevágó témával lépett mikrofon elé a trap és pop határmezsgyéjén alkotó, Latency együttes és egy ideje szólóprojektjét egyengető, Fehér Holló. A debütáló „Tűz és jég" című dalban a tapadós dallamokon túl frappáns verzék emlékeztetnek arra, hogy bolygónk egyre nagyobb kockán forog. A Latency együttes Szakadáti Tomi mélyreható rapszövegével és Bognár Andi légies énekhangjával talál utat közönségéhez; első szerzeményük, a „Bennem a világ" a Petőfi Rádió TOP 40 leghallgatottabb zenéinek listáján landolt és a „Saját zenéd" versenyét is megnyerte. Azóta is rendszeresen olyan témákat dolgoz fel a duó, amivel a sorok mögött komoly jelentéstartalmakat találhatunk meg, új közöse, a „Tűz és jég" pedig az eddigi legsürgetőbb üzenettel debütál: „A klímaváltozás nagyon aktuális és egyre égetőbb téma, célunk felhívni a figyelmet, hogy ezt már nem tudjuk sokáig a szőnyeg alá söpörni" – mesélte Tomi az együttműködés hátterét. „Fehér Hollóval a kezdetektől együtt dolgozunk, a legtöbb felvételünknek ő a producere. Most egy olyan témát találtunk, aminél azt éreztük, hogy ebből együtt valami nagyon jó kisülhet." Fehér Holló, aki a TV2 Farm VIP legutóbbi széria győztese, maga is vegetáriánus, korábbi együttesében, a The Palace-ban (korábban Flatband néven ismerhettük) rendszeresen Földünket érintő kérdéseket feszegetett: "Számomra a környezet- és állatvédelem fontos, nem csoda, hogy korábbi zenekaromnak szinte az összes dala erről szólt. Épp Zellernél (NLP) ültem a stúdióban, mikor Tomi felhívott egy buliból, hogy szeretnék ha együttműködnék velük szerzőként és előadóként is. Boldog voltam, mert ez egy olyan felkérés, ami - bár kicsit más zeneileg, mint az én irányom - üzenetileg a részem. Kiszáradnak a tavak, lángol a Bükk, a Pilis… több műanyag van egy halban, mint a mobilomban. Ez nem állapot. Erről írtam a részemet. Szeretnék 10 év múlva is levegőt venni és nem egy oxigénpalackból" – osztotta meg Holló. „Próbáltuk képileg is a jelenlegi helyzetet ábrázolni a „Tűz és jég" videóklipjében, ami színes és csilivili lett, de közben taposunk a szemétben" – mondta el Tomi kisfilmjük hátterét. [2022.09.06.]

