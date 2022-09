Európai Hidak fesztivál 2022: holland zenei ízelítő a Müpában Amszterdam mutatkozik be Budapesten az Európai Hidak fesztivál keretében szeptember 16-tól 28-ig a Müpában. Fellépnek holland sztárzenekarok, lesznek fúziós koncertek, hangversenyek és filmvetítések is. A Müpa és a Budapesti Fesztiválzenekar közös, immár mintegy egy évtizede életre hívott tematikus fesztiválján az érdeklődők az egyedi atmoszférájú holland főváros kulturális és művészeti ínyencségeiből kaphatnak bőséges ízelítőt - áll a szervezők közleményében. "Az Európai Hidak eseménysorozat alapításától fogva a párbeszéd, a találkozás, az összekapcsolódás, a kölcsönös egymásra figyelés fesztiválja. Kezdetben országok, ma már Európa meghatározó városai, emblematikus kulturális központjai, idén Amszterdam és Budapest ünneplik egymást. A fesztivál sikere ékes példája annak, hogy megismerni és megérteni egymást a kultúránkon, fantasztikus alkotóinkon és alkotásaikon keresztül lehet igazán" - idézte Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját a kommüniké.



Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar alapító zeneigazgatója kiemelte, hogy erős személyes kötődése miatt különleges öröm számára, hogy hozzájárulhat egy holland-magyar kulturális találkozáshoz. "Amszterdam a második otthonom, a Concertgebouw a legkedvesebb külföldi együttesem. Bemutathatom Hollandiában Kelemen Barnabást és Magyarországon a Jussen-fivéreket, akik saját hazájukban ünnepelt sztárok".

A nyitókoncerten, szeptember 16-án Hollandia egyik kedvenc nagyzenekara, a játékos, merész és stílusok vegyítésében jeleskedő Metropole Orkest mutatkozik be, amely eddigi pályafutása során olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Robbie Williams, a Woodkid, a Basement Jaxx vagy Bono.



A könnyedebb műfajok kedvelőinek érdeklődésére tarthat számot a roots rockot játszó Dawn Brothers és a tiszteletbeli magyarként szeretett osztrák dalszerző-előadó, Ripoff Raskolnikov közös koncertje 18-án, egy héttel később a dallamos zongoramuzsika szerelmesei Joep Beving játékát hallhatják.



Az eseménysorozat társszervezője, a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyén szeptember 23-án Louis Andriessen egyik műve mellett Beethoven Eroicája és Mozart maga és testvére számára komponált darabja is felcsendül. Utóbbi a testvérpár-zongoraduó, Lucas és Arthur Jussen előadásában lesz hallható, az est karmestere pedig Fischer Iván lesz. Másnap Kelemen Barnabás szólójával és ugyancsak Fischer Iván vezényletével lép fel a nagy múltú Amszterdami Concertgebouw Zenekara, a programban Beethoven V. szimfóniája mellett Bartók Béla Táncszvitje és Hegedűversenye kapott helyet.



Az Európai Hidak zárókoncertjén, szeptember 28-án az Orgonapárbajban Sietze de Vries holland orgonaművész Fassang Lászlóval közösen a 16-17. század fordulójának egyik amszterdami mestere, Jan Pieterszoon Sweelinck művészetébe enged betekintést.

A fesztiválon szerepet kap a filmművészet is: Réz András filmesztéta vezetésével olyan holland vonatkozású moziremekeket tekinthetnek meg, mint a Leány gyöngy fülbevalóval vagy az Éjjeli őrjárat.

