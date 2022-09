Presser Gábor: "Azt szeretem, ha a ..." A nyarat is végig dolgozta Presser Gábor, aki a Pinokkió új zenés változatának színpadra állításán dolgozik. Ha pihenne, egy csendes helyre menne a Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas művész, aki a Kossuth Rádióban ennek okáról is beszélt. A nyaralóhelyeket nem szereti a sok zene és hangoskodás miatt, pihenésre valamilyen csendes helyet választana, mondta Presser Gábor. „Számomra nem adatott meg, hogy munka közben zenét hallgassak, mint olyan általam nagyra becsült szakmák képviselőinek, mint például a fogorvosok, vagy az asztalosok. Azt szeretem, ha a fejemben van a zene, és ennek nem kedvez, ha kívülről a fülembe is érkezik más dallam” – fejtette ki ennek okát a Kossuth Rádió műsorában a zeneszerző. Az elmúlt évtizedben is számtalan emlékezetes koncert, színházi produkció fűződik nevéhez, nemrég azonban szokatlan helyen találkozhatott vele a közönség. Májusban a Fény utcai piacon elhelyezett közösségi zongorán játszott. „Bármerre jártam a világon, mindig mentem piacra, imádtam azt a világot, amely mostanra kezd letűnni. Azért vállaltam a felkérést, mert életben kell tartani a piacokat” – árulta el Presser Gábor. A teljes beszélgetés az alábbi linkre kattintva hallgatható újra. link [2022.09.18.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.18.]

