Képgalériák • Megnéztük: 80's Disco Retro Festival a Budapest Parkban - képekkel Megnéztük: 80's Disco Retro Festival a Budapest Parkban - képekkel Időben a Táncdalfesztivál és a Total Dance között járunk, térben pedig a Budapest Parkban - ilyen volt a második 80's Disco Retro Festival. Délután öttől hatig DJ André melegítette be a közönséget, szükség is volt rá a szemerkélő esőben. Mindenki remélte, hogy nem lesz nagy vihar, nem is lett, a csendes eső pedig láthatóan nem szegte kedvét a Parkba látogató többezer embernek. Az Alphaville volt az első fellépő, ők akik élő, zenekaros koncertet adtak. Elhangoztak az ismert világslágerek: Dance with me, Bikicsu... Big in Japan, Sounds like a melody, Forever young - Marian Gold énekes a termetét meghazudtoló energiával és nagyon szép hanggal énekelte végig a koncertet. Szűcs Judith diszkókirálynő is jó dalokat hozott: Táncolj még, Gyere a Disco Club elé, Járd el a Zorba dalát, I will survive magyarul - kár, hogy az Alphaville-el szöges ellentétben ezek full playbackről szóltak... Ken Laszlo viszont élőben énekelte el a nyolcvanas évekből ismert slágereit, Tonight, az én nagy kedvencem a 1 2 3 4 5 6 7 8, majd a műsor végén a Hey, Hey Guy volt a legnagyobb sláger. Az ötvenes-hatvanas közönség ismerte és énekelte ezeket a dalokat, érdekes volt ezt a korosztályt is bulizni látni. Soltész Rezsőt is itt láttam először fellépni és kiváló benyomást tett: elegáns volt, nagyon jó a hangja és érdekes sztorikkal konferálta fel a dalait. Amely dalok egyébként jó negyven évet öleltek át, hiszen a Gondolsz-e majd rám 1967-ben jelent meg az Echo együttestől, a 67-es út pedig 2006-ban a Republictól. Közötte az Egy szál harangvirág 1973-as, a saját dalai közül a Várj 1985-ös, az Annabella 1987-es - én még éppen csak megszülettem, amikor a Rezső már lényegében ugyanezzel a műsorral turnézhatott! Felkonferált egy vadonatúj dalt is, amit csak most tesztelt először közönség előtt, szerintem sikeresen, mert volt, szinte mindenki egyből együtt énekelte, az volt a címe, hogy Szóljon hangosan az ének... Eddigre eléggé esett az eső, így a Parkban szokatlan módon a táncparketten valamennyire lehetett közlekedni, viszont a büfék előtti fedett részen volt tömeg. A Dschinghis Khan fellépése előtt arról beszélgettünk, Késmárky Marika és Mándoki László nem fog-e beszállni a budapesti fellépés kedvéért... A névadó dalnak egyébként 2020-ban készült egy felújított változata, szerintem nagyon jól sikerült, érdemes meghallgatni (https://youtu.be/S7SZLXjMR64). A műsor a várakozásnak megfelelően nagyrészt playback volt, de legalább stílusos jelmezekben és jól koreografált táncokkal, igazi show-t adtak elő. A legendás slágerek között új dalokat is bemutattak, mint a Die Strassen von Paris, illetve a nyitottság és a befogadás jegyében született Star of the night - ez utóbbi egyébként nem Dschinghis Khan dal, a "Nameless" együttesnél kell keresni (https://www.youtube.com/watch?v=8pnpBsr6III). Nyilván nem mindenki vett részt józanul a rendezvényen, és néhányan eddigre kezdték elveszíteni a fonalat: félmeztelen férfiak táncoltak az esőben, mellettem valaki a szívószálat nem találta meg a poharában, és sajnos két embert is a mentő vitt el... Sabrina következett, aki kétségtelenül még mindig baromi jól néz ki, nem csak a korához képest, hanem egyáltalán és szintén baromi energikus is. Örömmel üdvözölte bukaresti közönségét... majd négy számot énekelt el: Born to be alive, a Samantha Fox-szal közös Call me, aztán Boys - a háttérben ment a legendás klip, majd az I love rock and roll. Végül Boney M feat Liz Mitchell, ugye Lizé volt az együttes eredeti, karakteres hangja annak idején. A füstgép eddigre feladta a harcot: egész este teljes gőzzel üzemelt, eddigre valószínűleg kifogyott belőle az üzemanyag, így a látvány viszonylag szegényes volt: Liz Mitchell középen, két playbackelő háttérénekes mellette, valamint a hagyományos bubifrizurás férfi táncos - a négy előadó viszonylag elveszett a nagy színpadon. Nem mintha ez bárkit zavart volna, miközben a Daddy Coolra, a Ma bakerre vagy a Holidayre bulizott. A Rasputin alatt visszatért a színpadra a Dschinghis Khan három tagja is, így már viszonylag mozgalmasabb volt a látvány, főleg, hogy a Dschinghis Khan a ráadásra (Bahama Mama, Gotta go home, Megamix) is visszatért a Boney M-mel együtt. Az est gyenge pontja az időjárás és a sok playback volt, az erőssége viszont a rengeteg sztár és rengeteg sláger, de összességében nagyon jót bulizhatott mindenki, aki eljött. És már meg is van a következő 80's Disco időpontja: 2023. június 17., ugyanitt a Budapest Parkban. Visszatér Sabrina, és lesz Hands up, D.I.S.C.O. - jön az Ottawan és már a jegyek is kaphatók - további részletek a Facebook eseménynél (https://www.facebook.com/events/865934698107108). Megnéztük: 80's Disco Retro Festival a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra Tóth Noémi [2022.09.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje kínálnak hiteleket között különösen szolgáltatás [2022.09.21.]

