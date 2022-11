Nosztalgikus energia és hamisítatlan old-school hip-hop árasztotta el a Budapest Arénát. 16 éve járt utoljára hazánkban a 2000-es évek kiemelkedő rap figurája, Curtis „50 Cent” Jackson. Ha valaki nem emlékezett volna már milyen volt a hangulat a 2006-os haknin, kedd este egész biztosan sikerült felelevenítenie, hiszen az előadó újra visszaröpített mindenkit az időben. Habár az elmúlt időszakban nem sorakoztak az újonnan megjelenő albumai, elvégre 2014 óta egyáltalán nem találkozhattunk ilyennel, 2022-ben valahogy újra feltört a legenda. Kezdve azzal a meglepetéssel, amikor az USA-ban kisebb nemzeti ünnepnek számító Super Bowl Half Time Showban pedzegetett 2PAC hologram helyett a Grammy-díj nyertes 50 Cent libbent be a plafonról, csak úgy, mint az „In Da Club” videóklipjében. Ezt követően indult Green Light Gang névre hallgató világkörüli turnéra, melynek 17 európai állomása közül egyiknél Budapestre esett a helyszínválasztás. Az amerikai rapper nem érkezett egyedül, a Szoboszlai Dominik mezben megjelenő, G-Unit társalapító Tony Yayo és az ugyancsak a G-Unitnál szerződött Lenny Grant, művésznevén Uncle Murda társaságában ragadott mikrofont. És ez nem minden. Habár nem megszokott, főleg a mai rap scénában, hogy teljes zenekarral álljanak színpadra, a 46 éves legendának két billentyűs, egy gitáros, egy basszeros, egy dobos és egy lemezlovas adta a ritmust, és szemmel láthatóan nem próbálta meg megúszósra venni a fellépést, napjaink pop előadóit megszégyenítve playback nélkül nyomta végig a másfél órás koncertet.



Habár színpadi mozgása, ami a mutatóujjat és hüvelykujjat kinyújtva pisztolyt formálva kezéből és a közönség fele mutatva, dinamikusan ritmusra le föl mozgatásban ki is merült, szerencsére volt négy afroamerikai táncoslány is vele, akik vitathatatlanul mindent megtettek, hogy 50 Cent helyett is kitöltsék a színpadot. Ennek ellenére a kezdeti Dior felsőjét már az első néhány szám után cserélnie kellett, mert láthatóan megizzadt a reflektorfényben, így a jellegzetes láncon lógó, túlméretezett 50-es nyakláncot is cserélte a következő szetteknél gyémánttal kirakott vaskosabb darabokra. Már a koncert elején belevágott a legismertebb számai sorába, így aki esetleg csak egy-két tracket ismert tőle a műsor kezdetén, az is tudott mire lötyögni, kezdve a neki sikereket hozó „Get Rich or Die Tryin’” albumról a „What Up Gangsta” számát. De nem kellett sokat várni a másik nyugati parti rapperrel, Snoop Doggal készített közös felvételére sem, a „P.I.M.P.”-be is hamar belecsapott. Jellemző volt egyébként végig a koncertre, hogy nem nagyon voltak kiállások, egyik sláger után pörgött a másik. Az egyébként hihetetlenül sokoldalú, de inkább fiatal-középkorú közönségben mindenki hibátlanul tudja a szövegeket, és ezt nem is szégyelli a felszabadult, poszt-pandémiás koncert utáni vágyódás beteljesülésének örömében kiadni magából.



Ez már önmagában megható volt, de sokatmondó volt az is, hogy az alig egy hónapja elhunyt amerikai rapper, Coolio tiszteletére a 90-es években megszületett, Veszélyes kölykök című filmből is ismert Gangsta's Paradise című dalt elevenítették fel a színpadon, miközben a rapper arcképe jelent meg a kivetítőkön. Nem sokkal később a közönség már Slim Shady, vagyis Eminem és Dr.Dre nevét skandálta a fellépők bíztatására. Elképzelhető, hogy sok felvétele a dalszövegek miatt erős kritikát kapna, ha 2022-ben jelent volna meg, de szerencsére erre a közönség soraiban senki sem koncentrált most a sűrű konfetti esőben az „In Da Club"-ot énekelve. Habár a rap kultusz sosem volt jellemző Magyarországra és az Aréna se telt meg teljesen, azért aki csak tehette és kapott a ritka alkalmak egyikén, hogy egy ekkora rap-legendával közösen mondhassa a szöveget a „Major Distribution"-re a koncert végén, nem hiszem, hogy megbánta, aki pedig ezt kihagyta volna, na aggódjon, 50 Cent megígérte: visszatér még Magyarországra. [2022.11.01.]

