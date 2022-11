Kapcsolatok • Kelemen Kabátban Nem tudom - Külföldön forgatta legújabb klipjét a Kelemen Kabátban Nem tudom címmel készült el a Kelemen Kabátban legújabb dala, amelyben az énekes Horváth Boldi egy elmúlt szerelem számára legszebb pillanatait idézi fel. A képsorokból kiderül, hogy a kapcsolat ugyancsak élménydús volt és nem merült ki a reggeli közös fogmosásból és tévénézésből: a szerelmeseknek rengeteg közös élményük lett a sok utazás során, amelyre Boldi most nosztalgiával emlékszik vissza azzal az érzéssel, hogy már sikerült lezárnia a múltja ezen szakaszát. A fent leírt forgatókönyvből kiderül, hogy mindehhez a stábnak is sokat kellett utaznia, így bejárták fél Európát ahhoz, hogy elkészíthessék a klipet. Forgattak Barcelonában, Londonban és Szlovéniában. Egy-egy városban nem tudtak nagyon sok időt tölteni, de az ott töltött időszak annál élménydúsabb volt számukra. Történelmi pillanatnak voltak például tanúi a létező legautentikusabb helyszínen: éppen a Buckingham Palota előtt sétáltak Londonban, amikor bejelentették II. Erzsébet királynő halálát.



- Elképesztő volt, mindannyian megborzongtunk, ilyen lehet, amikor szó szerint megcsap valakit a történelem szele – mesélte Boldi. – Nagyon megható volt látni, hogy a britek tényleg mennyire hagyománytisztelők, az emberek sírtak, igazán őszintén gyászoltak. Szlovéniában is kalandosra sikerült a forgatás, amikor a hegyen mentek felfelé egy olyan szűk úton, ahol csak egy autó fér el:



- Nekem borzalmas tériszonyom van, így aztán lepergett előttem az életem, amikor ezen a keskeny úton vissza kellett tolatnunk, mert jött egy autó szembe velünk – folytatta az élménybeszámolót. – Alattunk a többszáz méter szakadék, természetesen szalagkorlát nélkül, esküszöm ki sem mertem kinyitni a szemem. Józsi album lemezbemutató koncert az Akváriumban A klip megjelenésével egyidőben a Kelemen Kabátban egy másik nagy bejelentéssel is megörvendeztette a rajongóit: 2023. február 10-én az Akvárium Nagy Halljában tartják a Józsi album lemezbemutató koncertjét. A Józsi album dalait a rajongók hétről hétre ismerhették meg, és ahogy Boldi már többször hangsúlyozta, ez a Kelemen Kabátban eddigi legszemélyesebb albuma lett, hiszen egy elég gondterhes időszakban született: „A Józsi album segített feldolgozni életem eddigi legsza***abb időszakát" – mesélt erről Boldi tavasszal. - „…rengeteg ihlet és ötlet jött belőlünk… ezt a rossz időszakot is fel tudtuk dolgozni dalok formájában... – mondta. [2022.11.08.]

