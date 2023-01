Hatalmas bulit rendezett DJ Dominique - világsztárok is felléptek Budapesten Egy rendhagyó Fergeteg Partyn kapcsolódhatott ki a közönség a retro slágerekre, egy varázslatos helyszínen. Világsztárok szórakoztatták a közönséget az újonnan nyílt MVM Dome csarnokban: Dr. Alban, Lou Bega, Culture Beat, East 17 képviselték a külföldi retro stílust, a házigazda, DJ Dominique közkedvelt örökzöld számokkal fergeteges bulit csapott. A magyar fellépők közül pedig Auguszt Bárió, Csordás Tibi (Fiesta), a Groovehouse, Happy Gang Cory, Kozmix, Mr. Rick, a Neoton Famíliából Végvári Ádám továbbá Zoltán Erika varázsolta el az érdeklődőket. Dr. Alban It’s my life, „Sing Hallelujah!”, a Culture Beat „Mr. Vain”, az East 17 „It’s alright” vagy Lou Bega „Mambo No. 5” című világslágereire szinte felrobbant az MVM Dome. A közönség tombolt a népszerű külföldi zenekarok számaira. A magyar fellépők is nagy sikernek örvendtek, a közönség táncolt a féktelen estén. DJ Dominique ismét kitett magáért, és egy hatalmas bulit hozott össze újra, a vendégek együtt énekelték hazánk és a világ legnagyobb slágereit. Az ország egyik legnépszerűbb lemezlovasa ennek a fantasztikus estének a házigazdájaként gondoskodott a forró hangulatról, és varázsolta a Dome-ot a ’90-es évek diszkójává. Rendhagyó időutazásként élték meg a résztvevők az eseményt, a zene és a tánc egy dicső, békebeli korszakába repítette őket. A legismertebb dalok és legendás előadók élőben zengtek az újonnan megnyílt csarnokban. DJ Dominique részletezte, hogy a rendezvény a vártnál is jobban sikerült, a tömeg önfeledten szórakozott a fellépőknek, az ismert zenének, a látványvilágnak és a kiváló hangzásnak köszönhetően. - A retro egy igényes műfaj, és összeköti a családtagokat. Úgy látom, hogy sokszor a szülők a gyerekeik társaságában szórakoznak, és együtt éneklik azokat a dalokat, amelyek a szülők vagy nagyszülők gyerekkorában népszerű slágerekként voltak ismertek. Így volt ezen a bulin is. Ez az egyedi Fergeteg Party megszervezése során az volt a fő célunk, hogy egy igényes rendezvényt hozzunk létre, remek helyszínen, fantasztikus fellépőkkel. A Broadway iroda tulajdonosainak köszönhetően sikerült megszervezni, hogy közkedvelt világsztárok lépjenek fel Budapesten. Különleges díszletekkel, videós, látványos elemekkel igyekeztünk elvarázsolni a közönséget. A producernek hála az ötleteinket megvalósíthattuk, például nagy sikernek örvendett a terem közepén egy forgó DJ pult, amelyik körbefordult teljesen 360 fokban, és faltól falig videókat vetítettünk. Számos közszereplő, sportoló, művész, influenszer szórakozott a Fergeteg Partyn - mesélte Várkonyi Attila, ismert nevén DJ Dominique. - A magyar fellépők - Auguszt Bárió, Csordás Tibi (Fiesta), a Groovehouse, Happy Gang, Kozmix, Mr. Rick, a Neoton Famíliából Végvári Ádám továbbá Zoltán Erika - elképesztő bulit csaptak, a vendégek táncoltak az örökzöld zeneszámokra. A külföldi sztárok, Dr. Alban, Lou Bega, East 17 és a Culture Beat is hatalmas partyt adott - mondta Dj Dominique. [2023.01.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje KOMOLY HITEL MINDENKINEK szolgáltatás [2023.01.24.]

