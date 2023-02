Igazi sztárparádé 2023-ban a Miskolci Kocsonyafesztiválon!

Március 3-5 között rendezik meg Miskolcon, különböző helyszíneken az ország legnagyobb téli fesztiválját, a Kocsonyafesztivált.

Az idei rendezvényen három színpad közül választhatnak a fesztiválra látogatók.



A Szervezők minden korosztályt, valamint műfajt kedvelőknek kedveskednek a jobbnál-jobb programokkal, miközben ínycsiklandozó gasztronómiai élményekkel gazdagodhatnak a fesztiválozók.



Igazi sztárparádé várható a három nap során, hiszen érkezik a hazai zenei színtér színe-java, a fiatalok kedvencei, mint a Margaret Island és Horváth Tamás, az ikon, Charlie 75. születésnapi ünnepi műsora, továbbá a Paddy and the Rats, a New Level Empire, a Balkan Fanatik, s a már az angol rádiókban is sikert elérő Dirty Slippers is.



A 90-es években kétségkívül az egyik legnagyobb világsztárrá váló Groove Coverage is tiszteletét teszi Miskolcon és biztosan elhozza a legnagyobb slágereit is!

További információ a www.kocsonyafesztival.hu oldalon!

[2023.02.27.]