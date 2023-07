Hétfőn kezdődik a Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál Kecskeméten Hétfőn kezdődik a Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál Kecskeméten; a zenei kínálat középpontjában ezúttal a kórusok állnak - közölték a szervezők az MTI-vel. Barta Dóra, a Hírös Agóra ügyvezető igazgatója elmondta: az idén július 10. és 16. között a város emblematikus kulturális helyszínein és közterein zajló Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál a Kórusok szárnyán mottót kapta. Az egyhetes fesztivál nyitóeseménye július 10-én a Chóres görög női énekegyüttes Antik harmóniák című, tánccal kísért koncertje lesz a városháza díszudvarán. A hangversenyen a görög nyelvterület különböző szegleteiből származó hagyományos dallamok klasszikus kórusfeldolgozásai összefonódnak a népdalok feldolgozásaival, amelyeket kortárs zeneszerzők kifejezetten a kórus számára komponáltak.



A Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közös koncertet ad a Nemzeti Énekkarral július 11-én a Hírös Agórában. Műsorukon Erkel, Kodály, Verdi és Puccini művei szerepelnek.



A Kodály Fesztivál vendégelőadója lesz a világ legrégebbi, 1500 éve folyamatosan működő együttese, a vatikáni Sixtus-kápolna kórusa, amely jelenleg 24 felnőtt és körülbelül 30 gyermek énekesből áll. Mennyei harmóniák elnevezésű estjük július 12-én a kecskeméti Nagytemplomban lesz.



A kecskeméti Aurin kóruscsalád tagjait július 13-án hallhatják az érdeklődők. A Piarista templomban fellép a Miraculum gyermekkar, az Aurin vegyeskar és az Aurin leánykar is. Július 14-én pedig a Neumann Vibes koncertsorozat keretében a Romkertben ad koncertet a Fool Moon.



Nagy a világ címmel a kecskeméti Ars Nova Énekegyüttes és vendégei lépnek fel a főtéren július 15-én. Az interaktív, játékos elemekkel átszőtt hangversenyen a kórusok a testet ütőhangszerként használó body percussion módszeréből is ízelítőt adnak.



A fesztivál keretében nyílik meg Dobozművek címmel a 75 éves Szemadám György kiállítása július 11-én a Hírös Agórában. A Munkácsy-díjas festőművész elmúlt öt évben készült műveiből válogató tárlat augusztus 6-áig látogatható.



Idén is felállítják a Deák téren a Kodály Pontot, ahol kisebb kamaraformációk lépnek majd fel minden este, emellett várják a vállalkozó kedvű zenerajongókat is, akik szeretnék megmutatni tudásukat az érdeklődőknek vagy megosztani gondolataikat az arra járókkal.



Az összművészeti fesztivál a Galántai Kodály Zoltán Daloskör és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar kamarazenekarának közös koncertjével zárul július 16-án a városháza díszudvarán. Közreműködik majd Dóbisz Áron orgonaművész, Földi Jácint trombitaművész, Mondok Yvette szopránénekesnő és Samodai Bence János trombitaművész.



A kecskeméti Kodály Nemzetközi Művészeti Fesztivál teljes programja a www.kodaly-muveszeti-fesztival.hu oldalon olvasható. MTI [2023.07.05.]

