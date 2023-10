A 30 éves Huun-Huur-Tu október végén a Fonóban ad koncertet A harminc éve alakult legendás tuvai torokénekes együttes, a Huun-Huur-Tu október 28-án a Fonó Budai Zeneházban ad koncertet, ahol másnap workshopot is tart. Az elmúlt három évtized alatt a Huun Huur Tu a torokéneklés és a világzene kiemelkedő előadójává vált, világszerte elkápráztatta a közönséget egyedi és magával ragadó hangzásával - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. Mint írták, az együttes zenéje határokat, kultúrákat és nyelveket átlépve szólal meg, és egy másik világba repít, az ősi ritmusokat modern érzékenységgel ötvözve.



A torokéneklés az oroszországi autonóm köztársaságban, Tuvában a legarchaikusabb énekművészet. Egyedisége, hogy egyetlen énekes egyszerre két, három vagy akár több hangot is megszólaltat, egyfajta polifóniát alkotva.



A workshopon a hagyományos tuvai torokéneklés előadásának technikáját, különböző stílusok és alstílusok változatait, valamint a felhangos éneklést fogják tanulmányozni a résztvevők. Kezdők számára a tanulás első lépéseit, illetve további útmutatásokat adnak az önfejlesztéshez, azok számára pedig, akik már elsajátították a torokéneklés technikáját, a további fejlődéshez szükséges lépéseket mutatják be.



Tuva Szibéria déli részén a mongol határon fekszik. Az itt élő, türk-mongol nyelvet beszélő tuvinok dalaiban, akárcsak életükben központi szerepet játszik a természet, a környezet, az állatok. A Huun-Huur-Tu alapító tagjai, Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa, Alexander Bapa és Albert Kuvezin a szovjet időkben más zenészekhez hasonlóan különböző állami együttesekben dolgoztak, amelyek évtizedekig a megélhetést jelentették a fiatal muzsikusoknak, de ahogy a zenei üzletet egyre inkább privatizálták, sok zenész döntött úgy, hogy elhagyja ezeket az együtteseket, és saját zenekart alapít.



A nyolcvanas évek végén az amerikai zeneetológus, Ted Levin Tuvában folytatott kutatómunkát, elsősorban a torokéneket, vagyis a "xöömei"-t vizsgálta. Ekkor ismerkedett meg a Huun-Huur-Tu tagjaival, akiket később meghívott az Egyesült Államokba. A zenészeket kezdetben zavarta, hogy hallgatóságukat nem a zene, hanem a világ számára addig szinte teljesen ismeretlen különös énektechnikájuk érdekli. Hamarosan azonban olyan népszerűek lettek, hogy Frank Zappával, majd a Kronos Quartettel, Ry Cooderrel, a Chieftainsszel és Lakshminarayan Shankarral is dolgoztak együtt.

Albert Kuvezin 2005-ben rockdalokat feldolgozó albumot készített a Yat-Kha zenekarral. Ezen olyan emblematikus számokat ültettek át torokének stílusba, mint a Joy Divisiontől a Love Will Tear Us Apart, Santanától a Black Magic Woman vagy a Bob Marley & the Wailerstől az Exodus.



A legtöbb tradicionális tuvai zenét egy szólóénekes vagy zenész adja elő, a Huun-Huur-Tu azonban ezeket a régi dalokat és dallamokat saját készítésű, hagyományos hangszerek kíséretében, eklektikus hangszereléssel adja elő. MTI [2023.10.23.]

