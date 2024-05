"Szeretem én irányítani a saját életemet." - Nagy Katica interjú A Semmelweis-film az elmúlt évek legnézettebb hazai nagyjátékfilmje lett, amelynek főszereplőnője a rendkívül tehetséges Nagy Katica. A színésznő, akit már 9 éves korában szinkronhangként megismert az ország, exkluzív interjút adott nekünk. Szeretettel gratulálunk a Magyar Mozgókép Fesztivál "Az Év Színésznője"-díj jelölésedhez. Csodálatos átélni, hogy ilyen fiatalon már egy igazán rangos szakmai elismerés várományosa vagy. Milyen érzéseket keltett Benned, amikor értesültél a jelölésről? Boldog vagyok, hogy idén jelöltként lehetek jelen a fesztiválon, nagy dolog ez számomra. Már önmagában maga a jelölés is egy kiváltság, azt mutatja, hogy a zsűri értékeli a munkámat. Külön öröm nekem, hogy úgy látom, ebben az évben nagyon erős a mezőny. Olyan kolléganőkkel versenyzek a díjért, akiket tisztelek és sokra tartok, nagyon szeretek nézni a vásznon. A film hatalmas népszerűségnek örvend Külföldön és hazánkban is, mennyire volt nehéz megformálni Hofmann Emma drámai karakterét? Nagyon izgalmas volt megformálni egy ilyen tiszta, finom, mégis erős emberi karaktert, mint Emma. Igazából néha azt érzem, szeretnék hozzá hasonlítani az életben. Nagyon más, mint én és ettől volt izgalmas megformálni őt. Az első perctől nagyon tetszett ez a feladat, örömmel vetettem bele magamat és boldog voltam, hogy rám bízták. Rátérve a jövőre - ha az információink helyesek - jelenleg is forgatsz - és szinkronizálsz. Be lehet-e már avatni esetleg az olvasóinkat, hogy min dolgozol most? Jelenleg sokat szinkronizálok, illetve nemsokára kezdünk felvenni egy négy részes hangoskönyv sorozatot Vaktor Orsolya írónővel, amit már nagyon várok. Nemrég készítettünk egy Bukowski estet Prieger Zsolttal és Pritz Péterrel, amit a tervek szerint sok helyre el fogunk vinni idén. Emellett nemsokára kezdek forgatni egy független filmes produkciót, valamint egy METUs diplomafilmet. Elvállaltam egy igazán izgalmas feladatot is, nemsokára zsűrizni fogok a Kisvárdai színházi fesztiválon, ami teljesen új helyzet lesz számomra. Vannak még alakulóban lévő színházi és filmes munkáim is, amiről egyelőre nem beszélhetek. Izgatott vagyok, úgy tűnik, hogy tartalmasan fog telni a nyaram. Kinek a munkásságát és pályafutását tartod követendő példának, vannak-e esetleg idoljaid? Sok olyan kolléganőm van, akire nagyon felnézek, akinek tisztelem a színészi munkáját, így nem tudnék egyet mondani. Szerencsére remek színésznőkkel dolgozhattam együtt, akiktől rengeteg mindent tanultam emberileg és szakmailag is. Szabadúszó színésznő vagy. Mennyire fontos, hogy független maradj? Egyszerűbb így összeegyeztetni a forgatások, szinkron szerepeket és a színházi meghívásokat? Büszke vagyok magamra, hogy szabadúszóként tudom csinálni ezt a pályát, mert egyáltalán nem egyszerű. Nekem kell összehangolni egymással a különböző munkafolyamatokat, ami sokszor elég fárasztó, de tulajdonképpen mostanra beletanultam. Másrészt elég kiszámíthatatlan, mikor mennyi munkám van, néha irreálisan sok, néha viszont túl kevés. Mégis ragaszkodom ehhez a létezéshez, így érzem magam teljesnek, ez tesz igazán boldoggá. Szeretem én irányítani a saját életemet. [2024.05.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK zenész » dobos/ütős [2024.05.28.]

