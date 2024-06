"Látszik egyfajta átalakulás" - Interjú a MaxiSun zenekarral Riskó Áron frontember válaszolt a kérdésekre Nagyon izgalmas színfolt vagytok a magyar könnyűzenei életben. Hogyan zajlik Nálatok az alkotói folyamat? Előbb a szöveg vagy a zene születik meg?



Nagyon köszönjük a pozitív szavakat. Változó, hiszen van ,hogy a szöveg készül el hamarabb, van, hogy a zene.Ennél a dalnál úgy nagyjából egyszerre kezdett kialakulni a dal, lett egy demó verzió ami után Barabás Dávid producerrel nekiálltunk a tényleges munka folyamatokhoz .



Baromi jó energiákat adtok át élőben is. Melyik volt a kedvenc koncerted és miért?



Jó kérdés ;) 2012-ben csináltunk egy közös dalt a Király-testvérekkel ,Heincz Gábor Bigával Keresztes Ildikóval és Szikora Róberttel .Mindenki nagyon szimpatikus volt és az volt az érdekes, hogy Robit már ismertem gyerek koromtól és amikor újra találkoztunk olyan barátságos volt, meghívott minket a házának a stúdiójába hogy ott együtt tegyük össze a dalt.



Amikor a dal elkészült ami egyébként pont az akkor zajló londoni olimpián résztvevő magyar olimpiai sportolók tiszteletére szólt. Robi pedig adott egy teltházas koncertet a kultikus agárdi Popstrandon ahová meghívott minket vendégként.



Gyönyörű nyári este, több ezer kedves ember óriási hangulat és amikor előadtuk ezt a London dalt, saját Maxisun verzióban úgy, hogy a Laár András fia Manó úgy ült be dobolni, hogy előtte a backstageben hallotta először a dalokat, az olyan feeling volt és olyan pozitív energiát adott a közönség, hogy soha nem felejtem el.



Hogyan látod Magyarországon jelenleg a pop-rockzene helyzetét, szerinted több a lehetőség vagy kevesebb, mint pár évvel ezelőtt?



Látszik egy fajta átalakulás gyakorlatilag. A fiatal, új generáció megérkezett és megérdemelten elfoglalta helyét a komolyabb magyar fesztiválokon és arénákban. Az érdekes, hogy minden stílusban otthon vannak, jók, hitelesek.



Azok a nagy nevek, akik korábban még a rádiók, média, Cseh Tamás program Nagyszínpad stb. által lettek sikeresek, már többször mennek játszani kisebb városok rendezvényeire is, a nagy bulikon kívül és ez is jó szerintem.



Mivel készültök az idei évre? Melyik fesztiválokon léptek majd fel?



Legközelebb június 29-én játszunk Kőbányán, a Szent László Napokon, amelyet több izgalmas nyári helyszín - és fesztivál követ majd.



Mikorra várható új klip vagy album?



A következő hónapban végre elkészül az új dalunk, aminek a címe az lesz, hogy "Gyere még" és ez egy alter-pop stílusú dalunk lesz.



A MaxiSun legutóbbi klipje alább tekinthető meg:



