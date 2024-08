Komolyabb arcát mutatja meg a zsámbéki aurevoir. zenekar Komolyabb arcát mutatja meg a zsámbéki aurevoir. zenekar legújabb dalában és klipjében. A skate-punk életérzést adó pontnem és a klasszikus ‘oreós’ ízeket hozó Héjanász után itt a Menj című új dal, amit egy szakítás körüli gondolatok ihlettek. A Menj legeslegelső zenei alapötletet még 2020-ban, a karantén alatt írtam a Raoul Wallenberg utca 4-ben, a szerelmem gyerekszobájában. - árulja el Agócs Márton, énekes-frontember. - Némileg ironikus, hogy a dal pont a szakításunkról szól. Pontosabban arról, hogy „a hiányod adta pokol is jobb hely annál a Mennyországnál, amiben benne se voltál soha.” Az ötlet aztán jó ideig a fiókba került, és csak három évvel később vette Marci újra elő, amikor a zenekar épp két másik dalt rögzített a SuperSize Recordingban. Ott született meg aztán a refrén szövege is, majd később Beke István ‘Bex’ is csatlakozott a dalszerzési és demozási folyamathoz. A Menj szó szerint évek alatt készült és ért, és órákkal a stúdiófelvétel előtt kapott végleges szerkezetet. A felvételek a SounDay Studioban készültek, Scheer Viktor ‘Max’ és Lee Olivér vezérletével, és természetesen a stúdió feje, agya, szeme, füle, mindene, a fáradhatatlan és csodálatos Vastag Gábor ‘Vasti’ is végig fogta a zenekar kezét. A dalhoz készült videóban ezúttal nem tudott terepet kapni az aurevoir. klipekre jellemző fanyar humor és irónia. Ehhez a dühös és kétségbeesett dalhoz nem tudtak volna egy vicces(kedő) klipet elképzelni, és amúgy is érett már, hogy dal és klip vonalon is kísérletezzenek kicsit. A klipet Kriskó Gergő barátunk rendezte és Takátsy Fülöp – szintén legendás bűntársunk – vágta. - teszi hozzá Marci. Egy átmulatott estén Gergő mesélte ezt a klip ötletét, és megkérdeztem, hogy nem akarja-e megcsinálni velünk, mert az egyik új dalunkkal tök jól működne. És legnagyobb örömünkre igent mondott. Főszerepben Mayer Dorina és a zenekar. Innen is nagyon köszönjük a stábnak! Fotó: Fejér János [2024.08.17.] Megosztom: