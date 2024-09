Képgalériák • Valmar koncert 2024 PLÁZS képekben Megnéztük a Valmar nyárzáró koncertjét a siófoki Plázson - képekkel Rengetegen választották a nyár elbúcsúztatásához a Siófoki Plázson tartott Valmar nagykoncertet. Délután az Aranyparton fürödtünk a Balatonban és odahallatszott a beállás, amikor a hangszereket egyesével kipróbálták. Egy apuka már ott is azzal kekeckedett az öt éves kisfiával, hogy na tessék, lekéstük... Este pedig, ahogy várható volt, rengeteg tinilány érkezett a Plázsra, többnyire a szüleikkel, Valmar pólóban és különböző táblákkal, transzparensekkel. Hét órától Brédia Bia szórakoztatta a közönséget – érdekes ötlet volt ezt a csinos lányt kiküldeni ötezer féltékeny tini elé, de aztán nagyon jó kis bulit teremtett. Ezzel együtt is kár, hogy Bruno X Spaccot csak hajnalra hívták meg – ők a Valmarral már sokszor bizonyították, milyen jó bulikat csinálnak egymás után. A Valmar koncertre összejött 5-6 ezer rajongó és szülő, maga a Valmar, a zenekar tagjai, valamint kb. egymillió bogár. A Balaton sötétjéhez képest vonzotta őket a fényáradat, és az egész koncert alatt végig csapkodni és hajtani kellett őket. A Valmar tagjai sem úszták meg, diszkréten csapkodtak ők is, sőt Marics Peti később nyilvánosan is elátkozta őket. Szerencsére amikor doktor Valkusz elárulta neki, hogy ezek árvaszúnyogok, Marics visszavonta az átkot... Az énekesek poharába is beleszálltak a szúnyogok, az egyikbe Milán beleivott, majd ki is köpte, amit megivott és a poharat lerakta a színpad szélére. Később Marics Peti is beleivott ugyanabba a pohárba, ő is kiköpte a tartalmát… De a koncert a szúnyogoktól függetlenül még szuper volt. A setlistben nem sok újdonság volt, a szokásos slágereket adták elő, nagy sikerrel, mindenki minden dalt kívülről tudott és énekelt vagy üvöltött. A fiúk láthatóan fáradtak voltak, hosszú volt a nyár, viszont pont ezzel összefüggésben megköszönték a rajongók kitartását és szeretetét, ami erőt adott nekik. Jók voltak a személyesebb részek: az Úristenhez felhívtak egy kislányt a színpadra, aki viszont a saját bevallása szerint nem tudott énekelni. Felhívtak ezért még egy lányt - hát, ő legalább megpróbálta... Később egy lány a tömegben szomjas volt, és ezt valahogy képes volt jelezni a Valmar felé, úgyhogy a fiúk nekiálltak kiosztani a színpad hátulján levő szekrényből a szponzor kólát... A koncert különlegessége egyébként az volt, hogy mindketten szólóztak is: Marics Peti a Paparazzot és egy, még kiadatlan dalt énekelt el, Milán pedig a Vérző szívet. Nem volt hosszú koncert: negyed kilenctől háromnegyed tízig tartott, és sajnálatomra kimaradt a Magány vagány, amit tipikusan a koncert vége felé szoktak énekelni. A koncert utáni bulin a DJ-k Halott Pénzt és Wellhello-t játszottak minden mennyiségben, a tini lányokhoz pedig jó időzítéssel megérkeztek az addig nyilván a sétányon alapozó tini fiúk - mi pedig diszkréten leléptünk. Ahhoz képest, hogy ez volt a szezonzáró koncert, a jövő héten DJ Dominique lép fel a Plázson Fergeteg Party-val, valamint Korda György és Balázs Klári ad élő nagykoncertet, gondolom ez már az őszi szezon nyitása lesz... A küzdőtérre előzetes regisztrációval a belépés ingyenes, további információk a Facebook eseményben (https://www.facebook.com/events/490643757032618/) Tóth Noémi Valmar koncert 2024 PLÁZS képekben - klikk a fotóra [2024.09.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.31.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.29.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu