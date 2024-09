Az X-Faktor második válogatója: könnyek, humor és emlékezetes produkciók Az X-Faktor 2024-es évadának második válogatója érzelmekkel és szórakoztató pillanatokkal teli estét hozott a nézőknek és a mentoroknak egyaránt. Olyan versenyzők léptek színpadra, akik nemcsak a tehetségükkel, de egyedi stílusukkal is maradandó nyomot hagytak. Az est egyik legkülönlegesebb fellépője a TikTok-sztár Marichuy és társa, Lackó Mackó voltak. Ők a Csárdáskirálynő klasszikus Hajmási Péter, Hajmási Pál dal remixelt verziójával pörgették fel a közönséget. A mentorok és a nézők egyaránt táncra perdültek, ám a produkció után még egy kis rejtély is felbukkant. Valkusz Milán ugyanis gyanította, hogy Lackó Mackó jelmeze alatt talán Marics Peti rejtőzködik, de a találgatást nem hagyták annyiban, a mentorok fel is mentek a színpadra, hogy utánajárjanak a titoknak. A plüssmackó azonban nem adta könnyen magát, így a rejtély egyelőre megmaradt. Az este egyik legmeghatóbb pillanatát a cseh és szlovák Got Talent győztese, Gyöngyi Bodisová produkciója okozta. Lara Fabian Je T'aime című dalával nemcsak a mentorok, de az egész közönség szívét megérintette. Gáspár Laci és Valkusz Milán könnyek között hallgatták végig az előadást, amely után minden mentor állva tapsolt. Gyöngyi produkciója annyira lenyűgözte a mentorokat, hogy mind a négyen igennel jutatták tovább a versenyzőt a Táborba. Nem minden pillanat volt azonban megható, a drámai és humoros fordulatok sem maradtak el. Valkusz Milán és Gáspár Laci összekülönböztek Kocsis Csinszka Napsugár előadásánál, amikor Gáspár Laci leállította a produkciót, mert nem találta elég meggyőzőnek. Milán ezen felháborodott, és nevetéssel reagált mentortársa döntésére, ami feszültséget keltett közöttük, de Majoros Péter Majka gyorsan oldotta a helyzetet. Egy másik különleges produkciót Király Zsolt nemzetközi modell mutatott be, akinek produkcióját a felesége, Királyné Novinics Anita mentette meg. A mentorok között egyetértés volt abban, hogy ilyen még nem fordult elő az X-Faktor történetében, hogy egy versenyző sorsát házastársa segítse tovább a versenyben. Az érzelmekkel teli este egyik fénypontja Bogár Petra utcazenész előadása volt. A Skóciában élő énekesnő a mentorokat is elbűvölte, különösen Valkusz Milánt, aki saját bevallása szerint annyira megindult Petra produkciójától, hogy elérzékenyült. Az X-Faktor második válogatója tehát mindent megadott a nézőknek: könnyek, nevetés, különleges tehetségek és váratlan fordulatok tarkították az estét. A következő válogatón újabb tehetségek próbálnak majd helyet szerezni a Táborban, ahol még nagyobb kihívások várnak rájuk. [2024.09.14.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.09.13.]

