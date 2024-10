Fergeteges hangulatban telt a Párok Éjszakája - buli az összetartozás jegyében A Férfiak Klubja idén is megrendezte a már hagyománnyá vált Párok Éjszakáját, amely újra lehetőséget kínált a pároknak arra, hogy együtt ünnepeljék kapcsolatukat. Az idei esemény is minden korosztály számára nyitott volt, így fiatalok és idősebbek egyaránt élvezhették a barátaikkal közös ünneplést. A párok és házastársak kedvenc dalaikra táncolva ünnepelhették kapcsolatukat.



Az est házigazdája DJ Dominique volt, aki már hagyományosan ebben az évben is gondoskodott a fantasztikus hangulatról.



A klasszikus slágerek biztosították a házibuli élményt, a rendezvény nemcsak a párkapcsolatok megerősítéséről szólt, hanem a barátságok ápolásáról is, mindenki átélhette a múlt nosztalgikus pillanatait.



Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója kiemelte, miért tartják fontosnak a Férfi-Nő Szövetség külön napját: – A Párok Éjszakája fő üzenete, hogy legalább évente egyszer álljunk meg, és ünnepeljük meg párkapcsolati döntésünket, megerősítve az egymás iránti elköteleződést. A mai világban, amikor a férfi és nő közötti kapcsolatok feszültebbek mint valaha, ez a kiélezett helyzet pedig gyakran negatívan befolyásolja a párkapcsolatokat és a családokat is. Ezért fontos, hogy közösen dolgozzunk otthonaink stabilitásán, gyermekeink jövőjén és saját boldogságunkon. Ez az este egy közös ünneplésről szól, amely a társadalom számára is üzenet: a tartós párkapcsolatok biztosítják a jövő nemzedékeinek születését. [2024.10.01.]

