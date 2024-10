Elhunyt Kiss Ferenc, a népzene meghatározó alakja Hosszan tartó betegség után, 70 éves korában elhunyt Kiss Ferenc, Prima díjas népzenész, zeneszerző és az Etnofon Kiadó alapítója. A Vízöntő és a Kolinda zenekar egykori tagja mély nyomot hagyott a magyar népzenei életben és számos emlékezetes alkotás fűződik a nevéhez. Sokoldalú pályafutás Kiss Ferenc 1954-ben született Debrecenben, ahol családja zenei hagyományai révén már korán elkezdett muzsikálni. Az 1960-as években Budapestre költözve érettségizett, majd 1978-ban diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-néprajz szakán, közben aktívan zenélt. A Vízöntő és a Kolinda együttesekben eltöltött idő alatt a magyar népzenei mozgalom egyik jelentős szereplőjévé vált. Az Etnofon Kiadó és a népzenei gyűjtés Kiss Ferenc 1992-ben alapította meg az első független magyar népzenei kiadót, az Etnofont, amely nemcsak a hagyományos népzene archiválását és terjesztését tűzte ki célul, hanem a kortárs népzenei törekvések támogatását is. Gyakran gyűjtött népzenét a Kárpátalján, ahol találkozott az archaikus klezmer stílussal, melyet később továbbvitt az általa alapított Odessa Klezmer Band zenekarral. Egyedi zenei stílus Zeneszerzőként Kiss Ferenc a magyar folklór elemeit ötvözte korszerű elektronikus megoldásokkal, de mindig középpontban maradtak az autentikus népi hangszerek és a tradicionális technikák. Több műfajban is alkotott, zenét szerzett filmekhez, színházi előadásokhoz, valamint kortárs táncszínházi darabokhoz is. Pályafutása során olyan jelentős művészekkel dolgozott együtt, mint Cseh Tamás és Makovecz Imre, akik mély hatást gyakoroltak életére. Életműve és elismerései Több mint száz hangszerből álló gyűjteménye és gazdag zenei hagyatéka marad fenn az utókor számára. Az Etnofon Kiadónál 2021-ben jelent meg a Kötelékek című könyve, amely a Vízöntő és a Kolinda történetét örökíti meg. Gyermekeknek szóló interaktív előadásaival és kiadványaival is igyekezett a népzene világát közelebb hozni a fiatalabb generációkhoz. Életművéért számos díjat kapott, köztük a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét (2002), a Bartók Béla emlékdíjat (2006), a Prima díjat (2013) és a Martin György-díjat (2018). [2024.10.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.10.15.]

