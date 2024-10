Art Weekend Budapest: Több mint harminc helyszín várja a művészet rajongóit November 29. és december 1. között a kortárs művészeté a főszerep Budapesten: több mint harminc kulturális helyszín – galériák, műtermek és kiállítóterek – csatlakozik az Art Weekend Budapest eseményhez. Az advent első hétvégéjén szervezett programsorozat célja, hogy közelebb hozza a kortárs képzőművészetet az érdeklődő közönséghez. Művészeti séták és tárlatvezetések

A látogatók naponta három időpontban választhatnak vezetett művészeti séták közül, amelyek során a résztvevők ingyenesen fedezhetik fel Budapest kortárs kiállítóhelyeit. Minden állomáson rövid, 15-20 perces tárlatvezetést hallgathatnak meg a résztvevők, betekintést nyerve a kiállítások és művészek világába. Fókuszban a mozgás és a mozdulat

Az idei Art Weekend Budapest központi témája a mozgás, amely több helyszínen és különféle megközelítésekben jelenik meg. Újdonságként az eseményhez egy vidéki szatellit helyszín is csatlakozik Egerből. A rendezvény nemzetközi szinten is kapcsolódik a The Spider online közösséghez, amely a legnagyobb európai művészeti rendezvényekkel és galériahétvégékkel fogja össze a művészetkedvelő közösségeket. Izgalmas kiegészítő programok

Az Art Weekend Budapest több különleges programot kínál: a Manyi Kulturális Műhely Mozgókép-Est és panelbeszélgetésekkel várja az érdeklődőket, míg a Képező Galéria edukációs foglalkozásokat szervez. A Bura Galériában a rendezvény központi kiállítása fiatal roma művészek bemutatkozásával nyit, különleges meglepetésekkel fűszerezve. Nemzetközi vendégek és további információk

Az esemény vendégei között a Vienna Art Week (VAW) szervezői is jelen lesznek. További részletek és a teljes program az artnesz.hu weboldalon érhető el. [2024.10.30.]

