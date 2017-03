Ének az esőben a Budapesti Operettszínházban - képek Február 17-én, pénteken és 18-án, szombaton végre közönség előtt is lezúdul az eső a Budapesti Operettszínház színpadára, ugyanis a Kalandok Évének egyik szenzációjaként ekkor bemutatjuk be legújabb zenés előadásunkat, az Ének az esőben című örökzold musicalt. Az előadás - amelynek parádés sztepptáncai és fülbemászó betétdalai az egész világot meghódították - a szegedi szabadtéri bemutatót követően immár a Budapesti Operettszínházban is látható Harangozó Gyula rendezésében, a társrendező Somogyi Szilárd.

Ének az esőben pénteki premier A Lőcsei Jenő koreográfiáival megelevenedő történet szerint a némafilmek sztárja, Don Lockwood és állandó partnere Lina Lamont életük első hangos mozijára készülnek, ám kiderül, hogy Lina hangja elviselhetetlen a vásznon. Don barátja, Cosmo Brown a feltörekvő fiatal színésznőt, Kathy-t javasolja hangdublőrnek, akibe természetesen beleszeret a sármos színész. Ezt viszont Lina nem nézi jó szemmel, és minden eszközzel próbálja szabotálni a románcot. Ének az esőben szombati premier

Pénteken Gömöri András Mátét, Jenes Kittit, Szinetár Dórát, Kerényi Miklós Mátét, Szabó P. Szilvesztert és Szulák Andreát láthatták a főbb szerepekben, szombat este pedig Peller Károlynak, Bordás Barbarának, Serbán Attilának zúgott a taps. A pazar jelmezeket Velich Rita, a filmstúdiók hőskorát idéző díszleteket Horgas Péter tervezte. Ének az esőben másik szereposztás A filmtörténet legnagyobb fordulópontjának idején játszódó történet előadásaira jegyek még kaphatók a színház pénztárában. A mindent elsöprő nagy szerelem, no és persze a bőrig ázás garantált! Ének az esőben egyik szereposztás

Budapesti Operettszínház [2017.03.01.] Megosztom: