Magyar énekesnő sikere Franciaországban

Tandi Flora hazai énekesnőnk Flow című albuma alig két hónapja jelent meg, de máris nemzetközi ismertségre tett szert!

Tandi Flora második nagylemezének megjelenése után azonnal elkezdte nemzetközi promócióját, Cannes-ba utazott a filmfesztiválra, ahol egy nívós rendezvény VIP vendégei ismerhették meg a Flow-t. Ezt követte a francia főváros, ahol ügynökségek fogadták, és párizsi kollégáival promotálta a lemezt.



Az egyik közreműködő David Bán, aki nagy népszerűeségnek örvend a musical világban, kiadta első nagylemezét, melynek teltházas bemutató koncertjén Flora is részt vett kiemelt meghívottként a francia hírességek oldalán.



Az esemény után közönségtalálkozót tartottak, ahol Flora és David duettje, a Coeurs éternels is elhangzott a Flow lemezről. A munka mellett szórakozásra is jutott ideje az énekesnőnek, hiszen példaképének koncertjén járt, újból átélhette Celine Dion fantasztikus show-ját!



“Párizsban mindig otthon érzem magam, és jó érzés, hogy az ottani kollégáim egyúttal a barátaim is, akik segítenek eligazodni a francia zeneipar szövevényes hálójában. Celine Dion pedig most sem okozott csalódást, hihetetlen teljesítményt és koncertélményt nyújt, mindig tanulok Tőle valamit.” –mondta Flora, aki számára a promóciós turné folytatódik, a jövő héten Belgiumba repül, hogy koncertet adjon!

[2017.07.23.]