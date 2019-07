Megnéztük a Bon Jovi koncertet Bécsben - képeket is mutatunk! A világ egyik legnépszerűbb rock bandája, a Bon Jovi hat év után tért vissza Európába a This House Is Not For Sale turnéjával. Július 17-én Bécsben adtak fergeteges koncertet az Ernst Happel Stadionban. 2016 novemberében jelent a Bon Jovi 14. stúdióalbuma, This House Is Not For Sale címmel, majd a következő év tavaszán jó szokásához híven világkörüli turnéra indult a zenekar. Az európai és a hazai rajongók türelmetlenül várták, hogy mikor jelentik be az európai turnéállomásokat. Ez tavaly ősszel meg is történt, de nagy bánatunkra Magyarország most sem szerepelt a koncerthelyszínek között.



Az európai turné május 31-én startolt Moszkvában és július 25-én ért véget Tel Avivban. A magyar rajongók szinte minden helyszínen ott voltak, legtöbben a bécsi koncertre látogattak el, a szomszédos Ausztriába.



Amerre csak jártam Bécsben, mindenhol magyar szót lehetett hallani, ez a koncerten sem volt másképp. Az első sorokban, a kifutó mellet jóformán csak magyarok álltak. Ennek majd a későbbiekben lesz jelentősége.



Rendes rajongóhoz illően időben megjelentem a stadionnál, hogy a koncertet majd a megfelelő helyről tudjam élvezni, az elsők között értem be a küzdőtérre és csapódtam bele a kordonba.



Első előzenekarként az amerikai Skid Row melegítette a közönséget. Nem mondom, hogy sokan várták őket, de nekem ez is nagy élmény volt, hiszen ők is gyerekkorom kedvencei közé tartoznak. Kevesen tudják, hogy a Skid Row alapító gitárosa, David Sabo, Jon Bon Jovi gyerekkori barátja, sőt majdnem ő lett a Bon Jovi gitárosa is, de végül Richie Sambora lett. A Skid Row azonban lényegesen keményebb rockot játszik, mint a Bon Jovi, talán ezért is maradtak még távol a Bon Jovi rajongók. Minden esetre én nagyon vártam az első találkozást, ami annyira jól sikerült, hogy ha elmaradt volna a Bon Jovi koncert, én már akkor is elégedettrn távozom.



Második előzenekarként a számomra ismeretlen, szintén amerikai Switchfoot rontott be a színpadra. Először furcsán néztem, hogy ez vajon mi is, de a műsoruk végére egész megkedveltem őket. Meglehetősen furcsa, de élvezhető alternatív rock zenét játszanak. Az énekes, Jon Foreman nem csak a habokban, hanem a koncerten is szeret szörfözni. Többet volt a kordon tetején és a közönség kezei között, mint a színpadon.



A két kiskoncert után, másodpercre pontosan a meghirdetett időpontban, fél kilenckor szólat meg a Bon Jovi intrója és percekkel később a turné címadó dalával, a This House Is Not For Sale-vel robbant be a színpadra Jon Bon Jovi és zenekara (Tico Torres-dob, David Bryan-billentyű, Hugh McDonald-basszusgitár, Phil X-gitár, John Shanks-gitár, Everett Bradley-ütős hangszerek). Az erős kezdés után azonnal tudta fokozni Jon a hangulatot, amikor a You Give Love A Bad Name elején felállította az ülőhelyeken üldögélőket, mondván, hogy ez egy rock koncert, lehet tombolni. Ennek nem biztos, hogy mindenki maradéktalanul örült, aki ülve szerette volna megtekinteni a showt, de ez már csak így megy egy Bon Jovi koncerten.



Elhangzottak a régi nagy slágerek, volt három dal az utolsó albumról is. A legnagyobb tombolás fogalmam sincs melyik szám alatt volt, nekem úgy tűnt mindegyiknél. Személyes kedvencem ezen az estén a RollerCoaster volt. Ez a dal tele van élettel, lüktetéssel, érzéssel. Tényleg pont olyan, mint egy hullámvasút, lassan húz fel, hogy utána önfeledten zuhanj, de még pont jókor állít meg és húz vissza fel…, meg nem álló körforgás.



A kifutó mellett álló honfitársaimnak bizonyára a Lay Your Hands On Me lett az este legemlékezetesebb dala, amikor Jon úgy döntött, feláll a kordonora és onnan vezényli a refrént. Így szó szerint jó páran rátehették a kezüket Jonra, sőt, ők tartották, nehogy leessen a kordonról.



Jon Bécsben is, ahogy eddig minden turnéállomáson, a Bed of Roses alatt kiválasztott egy leányt, aki a dal alatt felmehetett hozzá a színpadra néhány lépést táncolni, jól megölelgethette és még puszit is kapott. Ezen az estén a szerencsés leányzó egy magyar volt. Neki biztos ez volt a kedvenc dala és talán örökre ez is marad.



A show két és negyed órán át tartott, elképesztő látványvilággal, Jon és zenekara kirobbanó formában tolta végig a koncertet, Phil X hihetetlen energiával és látványosan pengetett. A hír sajnos igaz, Jon hangja nem szól úgy, mint régen. Nyilván el is fáradt a turné végre és egyébként is komoly hangképzési problémája lehet. Az is biztos, hogy a hangosítás sem mindenhol volt kiváló a stadionban, de ez akkor is egy fergeteges Bon Jovi koncert volt. A világ egyik legnépszerűbb rock bandájának koncertje, a szomszédban.



Csak remélni tudom, hogy lesz még turné és végre Magyarország sem marad ki a turnéállomások közül. A magyarok szeretetét a múlt héten testközelből érezhette Jon, mi nagyon várjuk.



