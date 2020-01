Deathcore őrület februárban: Thy Art Is Murder és Carnifex koncert egy este 2020 február 12-ét már most felírhatjuk a koncertnaptárba, és ez az este rögtön benevez az év legütősebb metalcore bulija címre is. A Barba Negra Music Clubba headlinerként érkezik az ausztrál deathcore zenekar, a Thy Art Is Murder, amely ötödik lemezét júliusban adta ki, Human Target címmel. A turné első vendége a nálunk már jól ismert amerikai deathcore csapat, a Carnifex lesz, akik éppen a napokban dobták piacra a friss lemezüket: a World War X igazán igazán lesújtó, brutális korongnak bizonyult, a már megszokott dühöt és reménytelenséget sugárzó hangulattal; No Light Shall Save Us című, klippes dalukban vendégként az Arch Enemy énekese, Alissa White-Gluz is feltűnik.



Érkezik még New Jersey-ből a Fit For An Autopsy: a szintén extreme metal, deathcore műfajban utazó srácok ötödik lemezüket októberre ígérik: a The Sea Of Tragic Beasts igazán primitív, nyers brutalitással összerakott dalokat tartalmaz majd. A már ismert negyedik zenekar szintén az Egyesült Államokból érkezik: az I Am saját műfaját texas death-ként írja le, de hatással volt rájuk a négy thrash óriás is. Legutóbbi lemezük a 2017-es Life Through Torment.



A négy banda egy-egy friss videóját megtaláljuk ebben a lejátszási listában.



a Concerto Music bemutatja: Human Target EU/UK Tour 2020

2020. február 12., szerda 18 óra

Budapest, Barba Negra Music Club

Thy Art Is Murder, Carnifex, Fit For An Autopsy, I Am koncertek + vendég

Belépő: early bird jegyek 4900 Ft, elővételben 5900 Ft, a koncert napján 6500 Ft.

Jegyek kaphatók a www.rock1.hu és a www.tixa.hu weboldalakon, a Ticketportal hálózatában, a Barba Negra Track jegypénztárban, a CD Pince és Headbanger üzletekben.

