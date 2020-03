Koncz Zsuzsa fontos üzenetet küldött videóban

"Kedveseim!

Itthon önkéntes karanténban múlik az idő...



Ahelyett, hogy együtt lennénk a most folyamatosan elmaradó koncerteken. Nagyon hiányoztok!

A sors fintora, hogy alig kezdtük el a tavaszi turnét, máris be kellett fejeznünk a járvány miatt. Szomorú, de sajnos ez van. Most a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra, magunkra, hogy legkésőbb ősszel ott folytathassuk, ahol abbamaradtunk!

Soxeretettel: K Zs"

[2020.03.24.]