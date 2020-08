Augusztusban duplázik a PokolgéP a Barba Negra Trackben Augusztus 21-22-én is a Pokolgép veszi birtokba a Barba Negra Track színpadát. A koronavírus járványveszély miatt kihirdetett rendelet szerint nem lehet 500 főnél nagyobb zenés, táncos rendezvényeket szervezni.

A Barba Negra csapata úgy döntött, hogy így is biztosítja a hazai zenekarok számára a fellépési lehetőséget és a Track hátuljában kialakítottak egy kisszínpadot, ahol ennyi ember kényelmesen elfér és az időjárás sem tud kibabrálni senkivel.



A PokolgéP számára bizonyosan ünnep lesz ezen a színpadon koncertezni, hiszen tavaly óta nem léptek fel Budapesten. A szokásos év végi (december 30.) Metálkarácsony Tóth Attila betegsége miatt sajnos elmaradt, majd közbeszólt a koronavírus járvány, így már kétszer is el kellet halasztani a koncertet.



Most viszont akkora az érdeklődés a zenekar iránt, hogy dupla bulival készülnek az augusztus 20-i hétvégén. Akinek már nem jutott jegy vagy duplázna, siessen, addig szerezze be a belépőjét, amíg lehet, hiszen limitált a férőhely.



Az augusztus 22-i (szombat) koncert már teltházas, erre a napra érvényesek a decemberi vagy a májusi vagy a júliusi bulira megváltott jegyek is.



Augusztus 21-re (péntek) az előző dátumokra megváltott jegyek NEM érvényesek, erre a napra csak az újonnan vásárolt belépőkkel lehet bejutni.



Mindkét napon lesz előzenekar is, pénteken a Radar, szombaton a Twister lép fel a PokolgéP előtt.



Jó hír, hogy elkészült a zenekar 35. jubileumi koncert DVD-je, amit először majd a Trackben lehet megvásárolni.



