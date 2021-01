Képgalériák • Dimash galéria Dimash: I miss You - Hiányzol Hosszú út vezetett eddig a dalig. Ez már a konklúzió. Kivonatos összegzése a 2020-as, váratlanul ránk szakadt nehéz évnek, de mára talán már lehetséges visszatekinteni az elmúlt 9 hónap poklaira, értékelni, átgondolni, majd újra előre nézni. Kínában jóval előbb kezdődött a járvány, így érthető, ha áprilisra már megszületett egy dal az összefogásról. Dimash kínai kötődése ismert, ott indult a világkarrierje 2017-ben, az I am Singer profi énekversenyen való részvételével és 2. helyezésével, de ez mellékes, a közönség őt ünnepli azóta is. We are one - április Lágyan, szeretettel indul a zene, és a nagyon magas, négyvonalas oktávot is megjárja Dimash a szikrázó fényű hangokkal. É-dúr, Fisz-dúr, sok keresztes, magas hangnemek. A sas ereje, a színesség, mozgalmasság a klipben, a nehézségeket jelképező hegyekkel, ahonnan azért gyönyörű kilátás is nyílik, tele optimizmussal, hittel a győzelemben: „Együtt felkelünk és együtt ragyogunk”. Ez a dal ugyan kínai szerzők tollából született, de már az egész világnak szól a gyengéd bátorítás. Két régi dal – május Samal Tau Már nem annyira színes, csak 3 személy van egy bezárt térben, a stúdióban. A téma szomorú, az 1916-os Nagy Háborús orosz-kazah eseményeket idézi fel egy harcba induló, fiatal kazah katona énekén keresztül. Erős hasonlatot érzek afelé, hogy civil férfiak segítettek az oxigénpalackok cipelésében az ottani kórházakban, mert annyi volt a beteg. Vagyis, most is volt harc, csak más szinten. Drága szülőföldem a hatalmas Shalkar-tóval,

Hogyan telnek majd napjaim katonaként, ó, jaj!

Te jársz újra és újra az eszemben

Én drága földem, ahol születtem, s felnőttem. Nem lovon, hanem lábon haladva,

Nem is lépve, vonszolva magamat.

Tizenöt napja vánszorgok,

Lassan közelítek, lásd, Omszk! Huszonöt évemmel

1891-ben itt születtem.

Most a sors akaratából messzi föld vár rám,

Ég veled, Szamal-hegy, én drága hazám! Magam mögött hagylak

Mint eltévedt lovak, elveszett horda.

Ottmaradt Apám, s Anyám,

Kiket megőszített a kor már. Mi késztetett fakadni e dalra?

A gyász és a szívfájdalom éve, 1916…

Szamal-hegy, drága szülőföldem a hatalmas Shalkar-tóval,

Hogyan, meddig telnek napjaim katonaként, ó, jaj! (Fordítás: http://azebrenalmodo.blogspot.com/2021/01/dimash-kudaibergen-samaltau-magyar.html) SOS Egy kétségbeesett ember segítségkérése. Ugyanaz a stúdió, de itt Dimash már egyedül van, egyedül énekel az élőben meg nem rendezhető, ezért online Tokiói Jazz Fesztiválra. Szívszorító élmény.



Bővebb infó itt. Az új dal - július-augusztus Qairan Elim Egy kis kiszabadulás, kimenekülés erőgyűjtésért a természetbe, de itt csak egyetlen társ van, ő is távol, mindkettő magányosan küzd és imádkozik a zene nyelvén. A hangnem már rég lezuhant a 4 bés mollba, a színek telítetlenek, ködösek a nyilvánvalóan csodaszép valós tájon, ami csak a reményt jelképezve jelenik meg az utolsó pillanatokban a Mindenhatóba vetett hittel. Bővebb infó itt. https://zene.hu/20201130_a_kazah_enekes_fenomen_tortenete Gyász – október Qaragim Ai Még mindig nincs vége. Sok a veszteség. Immár ismét egy zárt térben vagyunk, amolyan síri csendben. Sötét, mélykék és fekete színekben két gyászoló férfi a színpadon, fizikai kapcsolat nélkül, csak a lelkeik érnek össze és fel az égig, a zene rezgésein keresztül. Egyre nehezebb vinni a sors adta kereszteket .



Bővebb infó itt. https://zene.hu/20201209_a_kazah_enekes_fenomen_tortenete_22_memento_2020_qaragym_ai Összeomlás/felállás – december I miss you - Hiányzol A találkahelyünk a tengerparti alkony

Ahol most madárraj köröz, a parton.

Úgy állok itt, mint először, akkor,

Hol, kivel vagy, többé nem tudom. Hiányzol, a mosolyod és a szemed

És lásd, sors, dacolva veled

Újra eljövök, várva a találkozást vele.

Másnak ez könnyű, de nekem nem Nehéz elölről kezdeni az életem, nem tehetem.

Így hát itt várok rád a parton, hiszlek és szeretlek

Hol vagy, s vajon ki lehet veled? Hiányzol, a mosolyod és a szemed.

Én a sors ellenére újra itt leszek,

Hogy találkozzak veled. A találkahelyünk a tengerparti naplementében

Az alkonyban, a parton...

Hiányzol! (Fordítás:http://azebrenalmodo.blogspot.com/search/label/Dimash) Amikor már annyira gyötrő a hiány fájdalma, amikor már mindent megadnál, csak együtt lehessél valakivel, Valakikkel – akkor Dimash ezt a dalt a Dearsnek (rajongói millióinak) dedikálja, de értelmezhető személyesen és egyetemesen is. Már ebből látszik, hogy megint remekmű született. Ha a nézőpontokat a talajtól számított magasság szerinti sorrendbe helyezzük (aszfalt, szűk mellkép, állókép, lakás, ház, híd, madarak az égen) és megnézzük ezek váltakozását, akkor egy remegő, néha nagyokat dobbanó szív elektrokardiogrammjához hasonló képet kapunk. Nagy ellentmondások fokozzák a feszültséget. Szerkesztése nagyon hasonlít a Qairam Elimére, csak itt fentől indul és lent fejezi be, de a hangnemmel és a záróképpel itt is csinál emelést az ég felé, de csak hallhatóan és érezhetően és nagyon rejtetten a zárókép szimbolikájában. Mint általában Dimashnál, az utolsó pillanatokig feszíti a helyzetet, hogy a végén legyen egy hirtelen befejezés. Itt a folyamatosság a folyamatos vergődésben van elrejtve, egyre nagyobb belső feszültséggel, ami majd csak akkor robban ki, amikor már vagy ötödször kerül a földre és végre kiszakad a lelkéből a hang, hogy „Hol”….vagy? Ez most a pozitív aranymetszés pontban történik. Elvileg jelentős, kiemelkedő pillanat. Itt is az, csak negatív felhanggal, szétfeszüléssel: földön fekvés és égig kiáltó hang. Innen fokozatos a crescendo a csúcspontig, a ház felett keringő madarakig, a szabadság, az élet jelképeiig (hisz a természetet csak ők jelenítik meg, se egy növényt, se a főszereplő(k)ön kívül más személyt nem látunk), majd innen esik vissza, 3 szintről látva a hidat. Itt 3 mp alatt, ami a dal első negyedében, háromszor volt látható, csak itt most visszafelé, hatalmas zuhanással vissza az aszfaltra. „Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket.” https://szentiras.hu/UF/Mt6,25-34 Ott fekszik reményvesztetten. Egy dolog emeli fel: a zene, a cisz moll, a 4 kereszt, pedig az ürességből, az a-mollból kezdte. (A cisz moll az áprilisi E dúr párhuzamos mollja, finomabb „változata”, de ugyanaz a magasság! Csak a ZENE ad reményt és erőt, csak az ment meg mindent és mindenkit, az utolsó utáni pillanatban is reményt adva, meg a 4#-je = ✝, ami talán nem csak magyarul érthető átvitt értelemben is.) A kamera óvatosan befordul. A kép tele van a keleti és nyugati filozófiák szerinti szimbólumokkal, a szabadon hagyott testrészek, a lámpaoszlop talapzata, mint sulyok, a fekete szín, az alig láthatóan szálló madarak, és a felhőkarcoló helyzete és iránymutatása. Ahonnan jön az erő. „…tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok…” Nincs ez távol Dimash életfilozófiájától. Sőt. Pilinszky János képe: A mélypont ünnepélye. Bachhal kapcsolatosan mondja ezt. Szerinte Bach az a zeneszerző, aki nagyon keresett valamit, az elveszett titkot meg akarta találni. És ezért, hogy ezt megtalálja a zenéjével, elküldte a hangjegyeket a mélységbe – nem a magasságba, hanem a mélységbe. Minden hangjegye megmártózott a mélységben. És „egyetlen hangjegy sem tért onnan (jav.szerk) vissza profánul.” Ott, a mélyponton azok a hangjegyek megmártóztak valami kegyelemszerűben. És innen vezet tovább az út egy következő gondolatig. https://www.palferi.hu/hanganyagok/2010-2011/2011-02-27/ Egyetemes művészet. Mindez december 23-án este került bemutatásra. Karácsony előtti este, a Fény születésére várva a sötétség, a reményvesztettség letaglózó és feneketlennek tűnő mélységéből. Ne sírj, ha ő énekel,

Én tudom, hogy szárnyakat visel.

Talán Ő egy angyal, És nem idegen.

Csillagfény az éjszakában,

Mindig ott van a szívünkben. (Darvas Bea Dear)



Klikk a képre, és a grafikonunk nagyobb méretben jelenik meg.



A grafikon Dimash covid - karantén alatti munkásságát szemlélteti, 5 szempont alapján összehasonlítva a dalokat: a klipek színei, a helyszínek, a szereplők száma, a zenei hangnemek és Dimash helyzete alapján. Első ránézésre is látszik a fokozatos süllyedés minden szinten és a koncentrált, (megelőlegezett,) hirtelen emelkedés a végén, januárban. Ha ezt a sémát összevetjük Dimash dalainak nagy átlag szerinti szerkesztésével (fokozatos emelkedés és hirtelen esés), akkor itt pontosan a negatív tükörfordítását látjuk annak. A negatív, sötét és néha már egészen kilátástalannak látszó helyzeteket is műalkotássá formálja, láthatóan életének ez a 9 hónapja is kerek egészet alkot: az egész élete egy műalkotás, reagálva a körülötte lévő (egész) világra, és ez az egyre csiszoltabbá váló gyémánt - lét jelenik meg a műveiben is.



„A boldogság nem attól függ, hogy ki vagy és mid van; teljesen attól függ, hogy mit gondolsz. " (Dale Carnegie) 2021. január 16. Online koncert 15.00. Magyarországon, (ami január 23-ig korlátlanul visszanézhető) és élő chat Dimash Kudaibergennel. Jegyvásárlás és az élő chatre külön: https://www.tixr.com/groups/dimash https://dimashnews.com/tixr-com-platformasynda-dimashtyng-dimash-digital-show-konce/ Másnap, 2021 január 17-én ő nyitja meg az amerikai elnökválasztáshoz kapcsolódó ünnepi beiktatási hét rendezvényeit a csak erre az alkalomra készített programjával. Regisztrációval, ingyen megtekinthető. https://dimashnews.com/dimash-qudaybergen-aqsh-prezidentining/ https://www.eventbrite.com/e/presidential-inaugural-celebration-all-roads-lead-to-diplomacy-tickets-132725703151?fbclid=IwAR3tAq9ous47G_mJWQdsw8BgJFNa4bJaN1x6i5Z98Kj29LigcbvSNNya2HQ Úgy gondolom, az online koncert minden tekintetben, megelőlegezetten is hatalmas emelkedést fog mutatni minden szinten. Ahogy Dimash eddig is tette, gyógyít a dalaival, a hangjával, a kisugárzásával. Most sem fog cserbenhagyni senkit. Legyetek ott. Legyetek Vele. Legyünk együtt. Nagy Gabriella [2021.01.12.]