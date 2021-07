Karanténgasztronómia kifutóra komponálva Borkóstoló mellett énekel új kulináris szokásainkról a Soharóza. 2021. július 7-én látható először a Dalok a kamrából c. vadonatúj catwalk concert a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A kórusszínház és divatbemutató fúziójából született előadás a karantén alatt megváltozott gasztronómiai szokásainkat boncolgatja a zoomos főzésektől a házhoz rendelésig, amiket az énekesek extravagáns jelmezekben felvonulva jelenítenek meg a kifutón. A Soharóza és a Catwalk Concert Productions darabját most borkóstoló emeli még magasabb kulináris szintre. Kenyérsütés házilag tenyésztett kovászból, régóta elmentett süteményreceptek kényelmes tesztelése, vagy egy gyors pizzarendelés valamelyik ételfutáron keresztül – 2020 tavaszától ezek a hétköznapi dolgok merőben más megvilágítást kaptak. A bezárt éttermek helyett ránk szakadt az otthoni főzés felelőssége, a nagycsaládi ebédek helyett a gép előtt falatoztunk a rendelt pad thaiból, vagy ráérősen nekiálltunk végre fermentálni. Drasztikus és meghatározó élmény volt ez gasztronómiailag, ami egyszerre nyújtott menedéket és állított minket új kihívások elé. A Soharóza karantén-éléskamrájában megforduló különös alakok mind ismerősek lehetnek az otthon töltött kényszerű időszakból. Egy parókán szusiszett tűnik fel, mások öltözékei a bezárt, üres éttermek terítékeit idézik, de mesél egy szereplő a házi kimchi készítéséről is. A főző praktikák legnagyobb varázslója persze a spejz-királynő nagymama marad - innen az előadás elnevezése is. Közben az elektronikával megtámogatott kóruszene egyszerre szól a bezártság magányáról és az azt legyőző sütögetésről, mindezt pedig egy sommelier által vezetett borkóstoló tételei központozzák – de mintha az italokat felszolgáló pincérek sem lennének átlagosak. Az előadás ennek a furcsa időszaknak állít mementót, miközben szívmelengető és humoros formában segít összegezni újdonsült konyhai tapasztalatainkat. Egy rendes spejz nem közröhej, ő élő test, egy porhüvely,

Megízlel, szaglász, lát, fülel, és tapogat, tipp-topp ő.

Egy rendes spejz az lexikon, tud mindent rólad, úgy bizony,

ő téged táplál és viszont, ő teveled egyenlő. Halas Dóra és Nagy Fruzsina 2016-ban új műfajt teremtett a Soharózával, amikor a Trafóban bemutatták Tabu kollekció c. első catwalk concertjüket. A koncepcióban egyenrangúan keveredik a kórusszínház és a divatbemutatók világa, a lélegzetelállító jelmezekben flangáló modell-énekesek dalainak Bartha Márk sound designer zenéje ad további mélységet. Ezt követte 2018-ban Az ügy, a páros a hangos sikeren felbuzdulva onnantól Catwalk Concert Productions néven folytatta a hasonlóan színes projektek megalkotását. 2019-ben a svájci Luzerner Theater színpadán már így mutatták be A kis szellem c. előadásukat. Erre húztak most újabb lapot, amikor Mautner Zsófival, az ország vezető gasztrobloggerével szoros együttműködésben a konyhaművészetet is bevonták a műfaji kavalkádba. A kulináris témák mellett a nézők Fejérvári Gergő sommelier vezette borkóstolóval kalandozhatnak tovább a Városmajor kifutós éléskamrájában, a bemutató napján pedig Mautner Zsófi személyes köszöntővel indítja útjára az előadást. Az összművészeti élményt Bartha Márk elektronikai alapjai, Kovács Domokos koreográfiái és Kiefer Tibor fényei teszik teljessé.



Gasztronómiai konzulens: Mautner Zsófi

Jelmez: Nagy Fruzsina

Zenei vezető: Halas Dóra

Sound design: Bartha Márk

Dramaturg: Eörsi Sarolta

Koreográfus: Kovács Domokos

Fénytervező: Kiefer Tibor

Szövegírók: Al-Farman Petra, Bogdán Tamás, Eörsi Sarolta, Szilvay Máté

Hangosító: Szabó M. Viktor

Fogadózene zongoristája: Darvas Kristóf

Felkészítő bűvész: Kaszányi Roland 'Rolando'

Fejdíszek: MKE Látványtervező BA2 osztályos hallgatói, Nagy Fruzsina irányításával

Haj: Kerselits Nikolett, Vincze Gabi

Smink: Kristóf Barbara

Projektmenedzser: Karnics Alina

Rendezőasszisztens: Biksz Judit

PR, sajtó: Sipos András

Szereplők: Bartos Dániel, Elek Judit Sára, Göttinger Klára, Nagy Zsófia, Remes Zsófia, Simon Júlia, Sipos András, Szalontai Bálint, Tamási Borbála, Zámolyi Eszter

Rendezők: Halas Dóra és Nagy Fruzsina

Sommelier: Fejérvári Gergő

A Dalok a Kamrából a Catwalk Concert Productions és a Városmajori Szabadtéri Színpad első közös produkciója.

Az előadás hossza: 50 perc

