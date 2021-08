Másodszor is zúzott a Tankcsapda a Parkban - kepekkel A debreceni zenekar idén három tematikus koncertet ad a Budapest Parkban, Legyen Mindig Péntek címmel, az elmúlt három évtized dalait évtizedes bontásban szólaltatják meg egy-egy este alatt. Július végén a második évtized dübörgött Budapest legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.

Ismét zsúfolásig megtelt a Budapest Park küzdőtere és VIP-szektora a Tankcsapda elmúlt három évtizedét összegző Legyen Mindig Péntek névre keresztelt budapesti koncertsorozat második állomásán.



Mi mással kezdődhetett volna, a 2000-es évek első évtizedét felölelő koncert (persze csak az Intro után), mint a koncertsorozat címadó dalával, a Mindig péntekkel.



Már az első hangtól kezdve a közönség egy emberként üvöltötte (és ez egész este így is maradt) Lukács Lacival nem csak a refrént, hanem a teljes szöveget és abszolút egyetértett mindenki, hogy legyen, mondjuk minden héten a péntek. Tankcsapda koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra



Miután ebben nem volt vita, így péntek este, jöhetett a Füst és lábdob Irgalom nélkül Mindentől távol. Legalább is távol a valóságtól, mert azt erre az estére mindenki a Budapest Park falain kívül hagyta.



23 dal csendült fel az est folyamán, de nem tudnék kiemelni belőle egyet, de kettőt sem, mert az összes személyes kedvenc. A teljes setlistet itt tudod megnézni.



A Park színpadára legközelebb Október 15-én érkezik, a Tankcsapda a harmadik évtized dalaival. A Rockmafia Debrecen lemeztől kezdve egészen napjainkig - a Liliput Hollywood album dalaira is nagy hangsúlyt fektetve - hozzák majd a zúzós slágereket.



A zenekar az évtizedes koncertek között a Liliput Hollywood 2021 turnéval járja az országot és a fesztiválokat. A héten már szerdán indul a buli Fonyódon (RockBalaton), csütörtökön Komlón (Volt Van Lesz Rockfesztivál) zúznak, pénteken Siófokon a Plázs színpadát szántják fel, szombaton pedig Esztergomban (Fesztiválsziget) zenélnek. További helyszínek és időpontok itt.



A Budapest Parkban ezen a héten is sokszínű programok várnak. Csütörtökön a Hiperkarma muzsikál, pénteken Rúzsa Magdi lép fel, szombaton a Bagossy Brothers Company koncertezik. További programok itt.



Audrey [2021.08.10.]