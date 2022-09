Mucsi Zoltán születésnapját, közös videóklippel ünnepli a Tankcsapda Három hónap után új dallal és videóklippel jelentkezett a Tankcsapda. A ’Carpe Diem (A mának élek)’ a Tankcsapda tempósabb, keményebb oldalát mutatja, szövege pedig olyan, mint egy kocsmai beszélgetésben elhangzó, ingerült monológ. Klipjét Görögh Attila rendezte, a főszerepre a Jászai Mari-díjas színészt, Mucsi Zoltánt kérték fel, aki már tavaly a ’Megölni engem’ című dal klipjében is feltűnt egy pillanatra. „Nincs benne se szerelem, se romantika, semmi aranyos sztorizgatás, sokkal inkább a világ aktuális dolgaira reagál, persze a saját szemüvegemen keresztül.” - jellemezte a dalszöveget Lukács Laci. „Ilyen szempontból - a két dal születése között eltelt 30 év ellenére - 'A legjobb méreg' dallal is párhuzamban állítható." „ A klip története teljes mértékben Mucsi Zoltánra lett írva. Ha ő nem vállalja el, akkor egy teljesen más történetet és mondanivalót kellett volna kitalálni.”– mondta Görögh Attila a klip forgatókönyvírója és rendezője, aki már tavaly is dolgozott a Tankcsapdával, ugyanis a ’Megölni engem’ dalhoz is ő és csapata, a DeadLens Pictures forgatta a klipet. „A klip egy 90-es évekbeli kultfilm, az Összeomlás egyfajta remake-je, de átültettük a mai korba, magyarosítottuk és mindössze csak 4 percünk volt átadni az üzenetet. A klip műfaj sajátossága, hogy kevés idő alatt kell, ugyan olyan érzelmeket kiváltani a nézőből, mint egy mozifilm esetében. Számos olyan jelenségről szól, ami megmérgezi az emberek mindennapjait, illetve káros a kapcsolatainkra. Már a forgatókönyv írásakor tudtuk, hogy rengeteg lehetőség van benne, és ha nem lenne megkötve az időkorlát, akkor Mucsi Zoltán karakterére egy egész estés mozit lehetne írni ebből. A klipben koncepció volt, hogy a humor, a mondanivaló és az erőszak vagy düh egyformán jelenjen meg, ne legyen egyik sem túlsúlyban.” Mucsi Zoltán mellett feltűnik még Bunyós Pityu, vagy a fiatalok körében népszerű youtuber, Miskovits Marci is, a klip ráadásul egy kis ironikus csavarral indítja be a cselekményeket. A kisfilm időzítése sem véletlen, hisz a megjelenés napján, szeptember 9-én ünnepli 65. születésnapját a főszereplő, Mucsi Zoltán, aki előtt így tiszteleg most a Tankcsapda. A tesztvetítés után Mucsi Zoltán a klipet így kommentálta: „Szép lírai lett!” [2022.09.09.] Megosztom: