December 20-án érkezik a Nightwish a Sportarénába

Javában zajlik már a Nightwish európai turnéja: a nyugat-európai fellépések után december 20-án érkezik a Papp László Budapest Sportarénába a finn zenekar.

A turnéra időzítve a Nightwish kiadta a két éve megjelent Human. :II: Nature. lemez digipak turnéváltozatát, ami két CD- és egy Blu-ray lemezből áll. A stúdióalbum mellett a kiadvány egy különleges, interaktív koncertfelvételt is tartalmaz, amit egy Islanders Arms nevű, a virtuális valóság keretei között felépített helyszínen rögzítettek.

Emellett az együttes nemrég kiadta néhány klasszikus albuma, így az Angels Fall First, az Oceanborn, a Century Child, a Wishmaster és az Over The Hills And Far Away fekete és színes vinyl lemezes változatát is.

A zenekar fő dalszerzője és billentyűse, Tuomas Holopainen a következő nagylemezzel kapcsolatos terveiről is mesélt. Elmondása szerint az új album a 2015-ös Endless Forms Most Beautiful és a legutóbbi lemez folytatásaként a trilógia lezáró darabja lesz, amely zeneileg új területeket fedez majd fel, miközben megtartja azokat a monumentális, filmes hatásokat is, amik jellemezték az elmúlt évek anyagait. Az új dalok demói már elkészültek, és Tuomas tervei szerint az intenzív turnézás után a zenekar jövőre vonul majd stúdióba, majd 2024 elején jelenik meg az új lemez.

A Nightwish-ban nemrég hivatalosan is taggá vált a turnékon beugró basszusgitáros, Jukka Koskinen. Az énekest, Floor Jansent idén komoly kihívás elé állította az élet: nemrég melldaganattal diagnosztizálták, de szerencsére az időben történt észlelésnek és a gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően Floor november közepén már arról adott hírt, hogy rákmentesnek nyilvánították, és a gyors felépülésnek hála a turnéállomások sincsenek veszélyben. A zenekarhoz egyébként éppen 10 éve csatlakozott a holland énekesnő, és ezt az évfordulót a Storytime új videóklipjével is megünnepelték, összegyűjtve benne az elmúlt 10 év néhány pillanatát.





A december 20-án, a Budapest Sportarénában fellépő finnek előtt a Beast In Black és a Turmion Kätilöt is színpadra áll. A koncertre a kiemelt állóhelyek már elfogytak, de normál álló- és ülőhelyek még elérhetők. A korábban meghirdetett időpontokra vásárolt jegyek változatlanul érvényesek.

2022. december 20., kedd

Papp László Budapest Sportaréna

Nightwish, Beast In Black, Turmion Kätilöt koncertek

Belépő: normál állójegyek 17.900 Ft, kiemelt állójegyek 21.900 Ft, ülőjegyek 14.900-21.900 Ft

Jegyek kaphatók a Ticketportal hálózatában

[2022.11.25.]