The Raveonettes feldolgozást adott ki Trentemoller, hétfőn élőben is hallhatjuk A hétfőn nálunk is fellépő dán producer a zenekar felkérésére készítette el a Cops On Our Tail feldolgozását. A dalt Trentemøller a koncertjein is játssza, elmondása szerint ráadásul az egyik csúcspontja a buliknak, amelyet november 28-án, az Akvárium Klubban mi is tesztelhetünk. Trentemøller öt év után, Memoria című lemezével tér vissza Magyarországra. A turné egyébként már javában tart, útközben pedig egy feldolgozással is jelentkezett. Facebook oldalán így írt a felkérésről és a dalról:



„Mindig is nagy rajongója voltam a The Raveonettes-nek, szerintem egyértelműen a világ egyik legjobb bandája és imádom a dalszerzésüket és a szuper menő hangzásukat! Szóval amikor felkértek, hogy csináljak egy feldolgozást ... ugyanazt a kétségbeesett és vagány energiát akartam elérni, ami az eredeti dalban volt, de mégis megpróbáltam hozzáadni egy kis saját ízt és mocskosságot. Szerintem DíSA fantasztikus munkát végzett az énekléssel, és az a pillanat, amikor felvettük, egészen varázslatos volt, mert olyan gyorsan és könnyedén ment. Minden élő koncertünkön eljátsszuk a dal feldolgozását, és szerintem ez az egyik legjobb pillanat az egész koncerten. Szóval hatalmas köszönet a Raveonettesnek, hogy felkértek, valóban nagyon megtisztelőnek érzem magam!"