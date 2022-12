Kőszívű - A Baradlay-legenda musicalkoncert - képekkel A Civilút Alapítvánnyal együttműködve, ingyenesen volt látható a Kőszívű – A Baradlay-legenda musical koncert változata az Odaadó program keretén belül. A MusicalNeked Produkció 2022 nyarán óriási sikerrel mutatta be legújabb musicaljét, Kőszívű – A Baradlay-legenda címmel. Jókai Mór A kőszívű ember fia című regényéből írt musicalt Szente Vajk, Galambos Attila és Juhász Levente.



Az elsöprő sikerű ősbemutatót megelőzően egy nyilvános olvasópróba show keretein belül találkozhatott a közönség először a készülő darabbal.

A margitszigeti premiert követően, néhány budapesti előadás után a musicalt a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban is bemutatták. A kecskeméti előadás szereposztását nagyrészt a kecskeméti társulat adja, néhány vendégművésszel kiegészülve. A bemutatót megelőző musicalkoncert akkora sikert aratott a nézők körében, hogy most, amikor az energiaválság hatására bezárni kényszerült a produkció budapesti játszóhelye, az Erkel Színház, a Civilút Alapítvánnyal karöltve, az Odaadó program keretén belül ingyenes rendezvényen volt látható a musical keresztmetszete. Az musicalkoncerten a budapesti és a kecskeméti szereposztás vegyesen adta elő a Kőszívű - A Baradlay-legenda legszebb dalait. Bori Réka, Ember Márk, Feke Pál, Märcz Fruzsina, Orth Péter és Veréb Tamás tolmácsolásában elevenedett fel a Baradlay család története. A darab író-rendezője, Szente Vajk és producere, Szabó László pedig elárulta hogyan lett egy ötletből hazánk egyik leggrandiózusabb zenés színházi előadása! Kőszívű - A Baradlay-legenda koncert képekben - klikk a fotóra

A Kőszívű - A Baradlay-legenda decemberben és februárban Kecskeméten, májusban pedig újra az Erkel Színházban lesz látható.

A MusicalNeked Produkció másik sikerdarabja a Puskás, a musical a leghíresebb magyar, Puskás Ferenc és az Aranycsapat szívmelengető, megható és tanulságos, igaz története, melyet eddig 75.000 néző tekintett meg, májusban ismét az Erkel Színházban lesz látható!

Audrey [2022.12.14.]